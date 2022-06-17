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AFP duyurdu: Suudi Veliaht Prensi Selman, Türkiye'ye geliyor

AFP duyurdu: Suudi Veliaht Prensi Selman, Türkiye'ye geliyor

AFP haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 22 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı belirtti.

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AFP haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Selman'ın 22 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini doğruladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaretten sonra, Riyad yönetiminden iadei ziyaret bekleniyordu.

Kaşıkçı cinayetinden sonra ilk resmi ziyaret

Muhammed bin Selman'ın ziyareti, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesinden bu yana ilk resmi ziyareti olacak.

Kaşıkçı'nın cinayetiyle gerilen ikili ilişkiler, Türkiye'nin dava dosyasını Suudi Arabistan'a devretmesi ve hemen ardından Erdoğan'ın Riyad ziyaretiyle yumuşamaya başlamıştı.

İki ülke arasında önümüzdeki süreçte bir dizi anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

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