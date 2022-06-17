BIST 2.496
DOLAR 17,32
EURO 18,22
ALTIN 1.028,77
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ele geçirildi

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ele geçirildi

Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığı komando timleri, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Eren-Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir" operasyonu kapsamında Amanos Dağları'nda arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.

Timlerin yerini belirlediği bir sığınakta, patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna'ya savaşa giden Kanadalı emekli korgeneral hakkında tecavüz davası açıldı
Ukrayna'ya savaşa giden Kanadalı emekli korgeneral hakkında tecavüz davası açıldı
Hakan Kurtaş kaç yaşında sevgilisi kimdir Pınar Bulut ile aşk pozları çıktı
Hakan Kurtaş kaç yaşında sevgilisi kimdir Pınar Bulut ile aşk pozları çıktı
Bir ailenin en acı karne günü 'anne ben asker olsam, ben şehit olsam ağlar mıydın?’
Bir ailenin en acı karne günü 'anne ben asker olsam, ben şehit olsam ağlar mıydın?’
Temmuz 2022'de asgari ücrete zam geliyor Türk-İş Başkanı açıklama yaptı
Temmuz 2022'de asgari ücrete zam geliyor Türk-İş Başkanı açıklama yaptı
Tekirdağ’da otomobil dereye uçtu araçtaki üç kişi yüzerek karaya çıktı
Tekirdağ’da otomobil dereye uçtu araçtaki üç kişi yüzerek karaya çıktı
Tarım bakanı çiftçilere müjdeyi duyurdu: Bugün hesaplara yatırılıyor
Tarım bakanı çiftçilere müjdeyi duyurdu: Bugün hesaplara yatırılıyor
Bilal Hancı eşi Esin Çepni kimdir, aslen nereli ne iş yapıyor? Esin Çepni mesleği nedir?
Bilal Hancı eşi Esin Çepni kimdir, aslen nereli ne iş yapıyor? Esin Çepni mesleği nedir?
ABD'li sözcüden 'Hazreti Muhammed'e hakaret' sorusuna yanıt
ABD'li sözcüden 'Hazreti Muhammed'e hakaret' sorusuna yanıt
TTB sağlık çalışanları yasası için CHP'ye de tepki gösterdi
TTB sağlık çalışanları yasası için CHP'ye de tepki gösterdi
Döviz kuru Sağlık Bakanlığı'nı da etkiledi artık 5 ilde durduruluyor
Döviz kuru Sağlık Bakanlığı'nı da etkiledi artık 5 ilde durduruluyor