Ukrayna'ya savaşa giden Kanadalı emekli korgeneral hakkında tecavüz davası açıldı

Ukrayna'da savaşmaya giden Kanadalı bir emekli korgeneral hakkında askeri okuldayken başka bir öğrenciye tecavüz ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

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Kanada Silahlı Kuvvetleri İnzibat Komutanlığı'nın çarşamba günü yayımladığı açıklamada, emekli Korgeneral Trevor Cadieu hakkında tecavüz suçlamasıyla hukuki işlem başlatıldığı duyuruldu.

Cadieu, 1994'te Ontario eyaletindeki Kingston şehrinde yer alan Kanada Kraliyet Askeri Koleji'nde öğrenciyken bir kadın öğrenciye tecavüz etmekle suçlanıyor.

Eylülde emekli korgeneralin Kanada ordusunun başına geçmesi düşünülürken, hakkındaki suçlamaların ortaya çıkmasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Suçlamaları reddeden Cadieu ise nisanda emekliliğe ayrıldığını duyurmuş ve Rus istilasına karşı savaşmak için Ukrayna'ya gittiğini söylemişti.

Kanada'nın devlet kanalı CBC'ye açıklamasında Cadieu, hakkında hukuki işlem başlatıldığından haberi olduğunu ve Ukrayna'dan dönmek için hazırlık yaptığını söyledi.

Komutanlığın açıklamasında davanın sivil mahkemeler tarafından yürütüleceği bildirildi.

Eski Kanada Yüksek Mahkemesi Başsavcısı Louise Arbour, geçen ay yayımladığı bir raporda Kanada ordusundaki cinsel saldırı, ayrımcılık ve kadın düşmanlığı olaylarına dikkat çekmişti.

Arbour, ordu yönetiminin söz konusu olaylarla ilgili gerekli hukuki işlemleri yürütmediğini ve ordudaki toksik ortamı gidermekte başarısız olduğunu öne sürmüştü.

Geçen yıl nisanda ordunun meclise sunduğu bir raporda da 2015 ila 2021'de 581 cinsel saldırı, 221 de cinsel taciz olayı yaşandığı belirtilmişti.