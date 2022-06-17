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Fenerbahçe aradığı golcüsünü buldu Artem Dzyuba iddiası

Fenerbahçe aradığı golcüsünü buldu Artem Dzyuba iddiası

Fenerbahçe gol problemini çözmek için harekete geçti. Zenit'ten ayrılan Rus golcüsü Artem Dzyuba'nın Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

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Sarı - lacivertlilerde taraftarların soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir golcü hedefi bulunurken, gündeme gelen iddia heyecan yarattı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarından önce transferlerin tamamlanmasını istedi.

Bu talep doğrultusunda çalışmalarına gaz veren sarı - lacivertli yönetim, son yıllarda yaşanan gol problemini ortadan kaldırmak için harekete geçti.

2 yıllık sözleşme
Rus basınından Championat'ta yer alan habere göre Artem Dzyuba, Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok yakın. Zenit'ten ayrıldığını açıklayan Rus golcünün, bir süre önce Türkiye'de bulunduğunun altı çizilirken, Sarı-Lacivertli ekip ile 2 yıllık sözleşme imzalayabileceği iddia edildi.

Maaşı aynı
Ayrıca transferin tamamlanması halinde Dzyuba'nın maaşının Zenit'te kazandığı ile aynı olacağı belirtildi. Mayıs ayının sonunda Zenit'ten ayrıldığını açıklayan Rus golcünün ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

Kariyerinde Rusya dışına çıkmayan Dzyuba, geçtiğimiz sezon Zenit ile 39 maçta forma giyerken 13 gol - 10 asistlik performans gösterdi.

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