Lavrov açık açık meydan okudu: Bize diz çöktürecekseniz durmayın, hadi yapın!

İngiliz yayın organı BBC'ye konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere'ye meydan okudu. "Bize diz çöktürecekseniz devam edin, hadi yapın" dedi. Kendisine insani krizle ilgili Birleşmiş Milletler raporunun hatırlatılması üzerine Lavrov, Rusya'nın pırıl pırıl olmadığını, ancak kim olduklarını göstermekten de utanmadıklarını aktardı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. Bir kısmı yayınlanan mülakatta Lavrov, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'a tepki gösterdi.

Truss geçen ay, Rus Lider Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal ederek küçük düştüğünü ve yenilgiyle yüzleşmesi gerektiğini açıklamıştı.

"Bize diz çöktürmek istiyorlar"

Lavrov bu sözlere, "Johnson ve Truss, açıkça Rusya'yı yenmeleri gerektiğini ve bize diz çöktürmek istediklerini söylediler. Devam edin o zaman hadi yapın" şeklinde yanıt verdi.

Rusya askeri gücünü Donbas bölgesinde yoğunlaştırırken, Ukraynalı yetkililer Severodonetsk kentinin yüzde 80'inin artık Rus işgali altında olduğunu açıkladı.

Rus Dışişleri Bakanı'na, Birleşmiş Milletler'e ait bir rapor da hatırlatıldı.

Rapora göre, Rus kuvvetleri Çernihiv bölgesindeki bir köyde, 74'ü çocuk 360 sivilin 28 gün boyunca temel yaşam ihtiyaçları olmadan kalmaya zorladı.

Lavrov ise Birleşmiş Milletler'in batı tarafından baskı alına alındığını söylerken, "Rusya pırıl pırıl değil. Biz neysek oyuz. Kim olduğumuzu göstermekten utanmıyoruz." dedi.

18 yıldır Rusya'yı uluslararası arenada temsil eden Lavrov'un kendisi ve kızı, Batı tarafından uygulanan yaptırımlar altında.

Röportajın tamamı yarın yayınlanacak.