Konyaspor Belarus'a gitmeyecek! Konya, BATE Borisov maçlarını kendi evinde oynayacak

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda BATE Borisov ile karşılaşacak Konyaspor, iki maçı da Konya'da oynayacak.

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Konyaspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda BATE Borisov ile deplasmanda oynanacak maçın, Konya’da seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kulübümüzün, uzun uğraş ve müzakereleri sonuç vermiş, deplasmanda oynamamız gereken UEFA Avrupa Konferans Ligi 2’nci Ön Eleme Turu müsabakasının Konya’da oynanmasına UEFA tarafından karar verilmiştir. Buna göre, BATE Borisov – Konyaspor maçı 21 Temmuz Perşembe günü seyircisiz olarak MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacaktır. Talebimize olumlu cevap veren BATE Borisov Kulübü’ne ve UEFA yetkililerine teşekkür ederiz.”