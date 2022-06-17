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Konyaspor Belarus'a gitmeyecek! Konya, BATE Borisov maçlarını kendi evinde oynayacak

Konyaspor Belarus'a gitmeyecek! Konya, BATE Borisov maçlarını kendi evinde oynayacak

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda BATE Borisov ile karşılaşacak Konyaspor, iki maçı da Konya'da oynayacak.

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Konyaspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda BATE Borisov ile deplasmanda oynanacak maçın, Konya’da seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kulübümüzün, uzun uğraş ve müzakereleri sonuç vermiş, deplasmanda oynamamız gereken UEFA Avrupa Konferans Ligi 2’nci Ön Eleme Turu müsabakasının Konya’da oynanmasına UEFA tarafından karar verilmiştir. Buna göre, BATE Borisov – Konyaspor maçı 21 Temmuz Perşembe günü seyircisiz olarak MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacaktır. Talebimize olumlu cevap veren BATE Borisov Kulübü’ne ve UEFA yetkililerine teşekkür ederiz.”

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