Bakan Adil Karaismailoğlu: Türkiye en üst lige çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabında IMF'nin hazırladığı, G20 ülkelerinin altyapı gücünü gösteren grafiği alıntıladı.

Paylaşımında, Türkiye'nin altyapı atılımına vurgu yapan Karaismailoğlu, "Türkiye son 20 yılda yaptığı büyük altyapı atılımı sayesinde dünyada en üst lige çıktı" ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu ayrıca altyapı alanındaki atılımların ekonomik yansımalarıyla Türkiye'nin en büyük 10 ekonomi arasındaki yerini alacağını kaydetti.

Türkiye, son 20 yılda yaptığı büyük altyapı atılımı sayesinde dünyada en üst lige çıktı. Altyapının sağladığı ekonomik etkilerle en büyük 10 ekonomi arasında yerini alacak! https://t.co/z6j7K3iKPZ

IMF'nin raporunda, "Dünyanın en yavaş yolları ekonomik kalkınmanın önünde bir başka engel oluşturan en yoksul ülkelerde bulunur" ifadesi yer aldı. Paylaşılan grafikte en hızlı yollara sahip ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğu görüldü.