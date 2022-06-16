Haber kılıflı muhbirlik! Operasyon için havalanan F-16'ları terör örgütü PKK'ya bildirmişler

Terör örgütü PKK'nın medya yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin operasyon için havalanan F-16'larla ilgili haber yaparak terör örgütünü uyardığı belirlendi.

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DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet, terör örgütünün sözde 'basın komitesi yapılanmasına' yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 21 şüphelinin örgütsel maksatlı programlar yaparak örgütün bir parçası gibi hareket ettikleri tespit edildi.

8 Haziran'da operasyon için düğmeye basıldı ve 21 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır'da bulunan Pel Yapım, Piya Yapım ve Ari Yapım isimli ajansların örgütün Belçika'da yayın yapan kanalı Sterk TV ve İngiltere'de yayın yapan Medya Haber TV'ye program hazırladıkları anlaşıldı. Jin News ajansının da aynı amaçla faaliyetler yürüttüğü görüldü.

PKK'ya F-16 uyarısı

Şüphelilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölücü terör örgütüne yönelik başlattığı hava harekatlarını da örgüte bildirmek için çalışma yürüttüğü ortaya çıktı. Diyarbakır'dan havalanan F-16'ları takip eden şüphelilerin harekatı örgüt mensuplarına duyurmak için son dakika bilgisiyle haber yaptığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 16'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 6'sı da adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

(YENİ ŞAFAK)