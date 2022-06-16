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Babalar Günü'ne özel kısa film galası… 'Babam'

Babalar Günü'ne özel kısa film galası… 'Babam'

Yapımcılığını Bülent Barman, yönetmenliğini Faik Bozdağ’ın yaptığı, Hakan Dinçkol, Esra Ocak ve Rüzgar Koca’nın oynadığı, Babalar Günü’ne özel hazırlanan ‘Babam’ kısa filmin galası Sultangazi Belediyesi Sabri Ülker Kültür Merkezi’nde yapılacak.

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‘Hayatta en büyük güç sevgidir’ mottosuyla babalar gününe özel hazırlanan kısa film, zorlu hayat şartlarıyla mücadele eden bir babanın, oğlunun hayallerini gerçekleştirmek için gösterdiği yoğun çabayı ve fedakarlığı duygusal bir formatta anlatıyor.


Yapımcı Bülent Barman, her babanın en büyük gayelerinden birinin çocuklarının mutlu bir hayata sahip olması gerektiği ve bu yönde çaba gösterdiğini belirterek, “ Babam kısa filmi aslında her babanın ya da bir evladın kendi hayatından bir bölümü yansıtan bir çalışma. Aynı zamanda bir sosyal projenin parçası. Ticari amaç taşımayan gelirinin bir bölümünün de ihtiyaç sahibi babalar için harcanacak bir çalışma. Hangi şartta olursa olsun tüm babalar fedakardır ve bu fedakarlığı çocukları için göstermekten asla kaçınmazlar. Başta Oyuncu Hakan Dinçkol olmak üzere destek veren ve emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi.

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