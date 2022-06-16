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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdir

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdir

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum." dedi.

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Belçika’nın başkenti Brüksel’de devam eden NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg'den Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili övgü dolu bir açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yaptığı açıklamada "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

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