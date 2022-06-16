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Rusya'nın yıktığı İrpin'i gezen Macron çok etkilendi: Barbarlığın izlerini taşıyor

Rusya'nın yıktığı İrpin'i gezen Macron çok etkilendi: Barbarlığın izlerini taşıyor

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Dragh ile Ukrayna'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin İrpin kentinin harap olduğunu ve "barbarlığın izlerini" taşıdığını söyledi.

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İrpin kentini ziyareti sırasında Fransız basınına açıklamalarda bulunan Macron, İrpin'in "kahraman" bir şehir olduğunu vurgulayarak, Ukraynalıların bu şehirde Rus ordusunun Kiev’e inmesini engellediğini hatırlattı.

Rus ordusunun katliamların yaşandığı kentlerin yakınında bulunduğunu ifade eden Macron, İrpin'de aynı zamanda, "barbarlığın izlerinin" görüldüğünü dile getirdi. Macron, "Şu anda İrpin'desiniz, yıkılmış bir alandasınız." dedi.

Ukrayna'nın direnebilmesi ve kazanabilmesi gerektiğini belirten Macron, Ukraynalıların yanında olduklarını kaydetti.

Macron, savaş suçlarının yargılanabilmesi için Ukrayna yetkililerine jandarma, uzman ve yargıçlarla destek verdiklerini dile getirerek, Ukrayna'ya siyasi desteklerini göstermek için geldiklerini belirtti.

Bir gazetecinin "Barbarlığın fotoğrafları karşısında sizi çok müteessir gördük." şeklindeki ifadesine karşılık Macron, "Evet tabii ki, çünkü görüyoruz. Avrupa toprağında okulları ve hayatı yıkmak istemek. Başka kelime yok. Yasal olarak nitelendirilen başka kelimeler var. Bunun yargıçlar tarafından yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Macron, Avrupalıların, Ukrayna-Rusya savaşından etkilenen ve aralarında bazılarının harap olduğu şehirlerin yeniden inşası için finansal olarak destek vermeye başladıklarını kaydetti.

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