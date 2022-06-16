BIST 2.490
DOLAR 17,29
EURO 18,14
ALTIN 1.015,41
HABER /  POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu'ndan altılı masa açıklaması: Koalisyon protokolü hazırlanıyor

Temel Karamollaoğlu'ndan altılı masa açıklaması: Koalisyon protokolü hazırlanıyor

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, altılı masa toplantılarına ilişkin seçimden sonra yapılacaklar için komisyonlar kurulduğunu, komisyonların çalışmaları neticesinde kararları başkanların vereceğini söyledi.

Abone ol

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tv42 ve TV5 ekranlarına konuk oldu.

6'lı masaya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, "Seçime giderken bir bakıma koalisyon protokolü hazırlanıyor diyebiliriz" dedi.

"Bir bakıma koalisyon protokolü hazırlanıyor"
Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

''Seçime giderken her parti kendi amblemiyle seçime gidiyor. Çıkaracağı kadar milletvekilini çıkarıyor. Sonra mecliste bir araya geliyorlar, tek başına eğer bir parti hükümet kuramıyorsa bu sefer hükümet kuracak çoğunluğu temin eden partiler bir araya gelip, hükümet kuruyorlar. Hükümeti kurarken de bir protokol imzalıyorlar. Hangi bakanlıkları hangi parti alacak ve ne yapacaklar? Vatandaşa bir vaadde bulunuyorlar. Şimdi artık seçimden sonra bunun yapılması zaman kaybına sebep olacağı için seçim öncesi bu ittifakın kurulma ihtiyacı doğdu. Bundan dolayı da 6 parti bir araya geliyor. Her ay meseleleri görüşüyor. Çeşitli sektörlerde konuları uyuştukları, ittifak ettikleri konuları belirliyor ve bunları kamuoyuna duyurmaya çalışıyor. Önümüzdeki ay başında inşallah İYİ Parti'nin ev sahipliğinde bir toplantı yapacağız. Daha önceki seçimlerde görüştüğümüz konular orada bir defa daha gündeme gelecek. Arkasından daha sonra yapılması icap eden konuları belirleyeceğiz, komisyonlar kuracağız. Komisyonların yapacağı çalışmalar neticesinde de 6'lı masa başkanları olarak karar vereceğiz. Yani seçime giderken bir bakıma koalisyon protokolü hazırlanıyor diyebiliriz."

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Portakal'dan bomba benzin zammı açıklaması! 'Zam var diye benzin vermediler'
Fatih Portakal'dan bomba benzin zammı açıklaması! 'Zam var diye benzin vermediler'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim mesajı: AK Parti'yi içeriden yaralayacaklara izin vermeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim mesajı: AK Parti'yi içeriden yaralayacaklara izin vermeyiz
PayFix Mobil Pos Nedir?
PayFix Mobil Pos Nedir?
Sırbistan ile kimlikle seyahat dönemi! Çavuşoğlu duyurdu
Sırbistan ile kimlikle seyahat dönemi! Çavuşoğlu duyurdu
Kemal Kılıçdaroğlu: Bizi birleştiren tek bir konu var
Kemal Kılıçdaroğlu: Bizi birleştiren tek bir konu var
Kilis'te su borusuna sıkışan 4 kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Kilis'te su borusuna sıkışan 4 kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş sürüyor
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş sürüyor
Ali Babacan'ın altılı masaya sunacağı 4 isim! Aday listesi kulislere sızdı
Ali Babacan'ın altılı masaya sunacağı 4 isim! Aday listesi kulislere sızdı
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu: D-8 içi ticarette 500 milyar dolar hedefliyoruz
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu: D-8 içi ticarette 500 milyar dolar hedefliyoruz
ABD bebeklere koronavirüs aşısı yapılmasını tavsiye etti
ABD bebeklere koronavirüs aşısı yapılmasını tavsiye etti