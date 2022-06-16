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Fatih Portakal'dan bomba benzin zammı açıklaması! 'Zam var diye benzin vermediler'

Fatih Portakal'dan bomba benzin zammı açıklaması! 'Zam var diye benzin vermediler'

Gazeteci Fatih Portakal, Twitter hesabından akaryakıt zamlarıyla ilgili çok dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Portakal, akaryakıta gelen zam sebebiyle benzin istasyonundan benzin alamadan döndüğünü yazdı.

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Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından akaryakıta gelen zam sebebiyle benzin istasyonundan benzin alamadan döndüğünü paylaştı.

Portakal yaptığı paylaşımda "Bunu da yaşadım, doğrusu yaşattılar. Benzin istasyonuna yanaştım. Çalışan arkadaş “abi zam geldi de benzin kalmadı, sadece gaz var,” dedi. Benzin alamadan istasyondan ayrıldım. Nokta!" diye yazdı.

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