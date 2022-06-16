Ali Babacan'ın altılı masaya sunacağı 4 isim! Aday listesi kulislere sızdı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 3 Temmuz'daki altılı masa toplantısında 4 isimden oluşan aday listesini sunacağı iddia edildi.

Abone ol

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, “Babacan, listeyi hazırladı…” başlıklı yazısında altılı masaya ilişkin iddialarda bulundu.

Ahmet Takan, “Ortak aday olmazsa ben aday olacağım” diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 3 Temmuz’da diğer liderlere sürpriz yapmaya hazırlanıyor.” ifadelerini kullandı.

“Abdullah Gül, Abdüllatif Şener, İlhan Kesici, Haşim Kılıç”

Babacan’a çok yakın bir genel başkan yardımcısı ile konuştuğunu aktaran Takan, şu ifadeleri kullandı:

Ali Babacan’a çok yakın bir genel başkan yardımcısı ile konuştum, ağzından şu cümle döküldü; “Ali Babacan, 3 Temmuz’da ortak Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için masada nabız tutacak”.

DEVA Partisi’nin üst düzey kurmayı, Ali Babacan’ın toplantıya, ortak Cumhurbaşkanı adaylığı için liste hazırladığını anlattı. “Kim bu isimler” diye sorduğumda ise şu yanıtı aldım; “Abdullah Gül, Abdüllatif Şener, İlhan Kesici, Haşim Kılıç”

Bugünden görünen o ki; 3 Temmuz’da gerçekleşecek altılı masa toplantısında hararet çok yüksek olacak. O gün, Ankara’da termometreler patlayabilir!..”