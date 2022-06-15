BIST 2.516
DOLAR 17,29
EURO 18,02
ALTIN 1.017,21
HABER /  POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu 'çok açık ve net' dedi Erdoğan aday olamaz kesinlikle iptal edilir

Temel Karamollaoğlu 'çok açık ve net' dedi Erdoğan aday olamaz kesinlikle iptal edilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin olarak, "Kusura bakmasın, seçimler tam zamanında yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanı aday olamaz" iddiasında bulundu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını ilan etmesine muhalefet partilerinden itiraz geldi.

Erdoğan'ın çıkışıyla birlikte "üçüncü kez aday olabilir mi olamaz mı" tartışmalarını beraberinde getirdi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Seçimler zamanında yapılacak, ben de adayım" dediğini hatırlattı ve  "Kusura bakmasın, seçimler tam zamanında yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanı aday olamaz. Anayasa Mahkemesi müdahale eder. Çünkü çok açık ve net, bir kişi iki dönemden fazla aday olamaz. Olabilir ama bir şartla, Meclis karar verirse ve seçimi öne alırsa" diye konuştu.

Karamollaoğlu, kendi cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin de "Net olarak, hukuken seçim tarihi belirlendikten sonra, altılı masa veya muhalefet olarak bizler bir araya gelip Cumhurbaşkanı adayını açıklarız. Ama henüz seçim tarihi kesinleşmeden böyle bir adayın şimdiden açıklanması ihtiyacını da duymuyoruz. Gereği de yok" görüşünü paylaştı.

"Adaylığı iptal edilir"
Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, bir gazetecinin "Anayasa Mahkemesi'nin, '3. kez aday olamaz' maddesini işleme koyabileceğine inanıyor musunuz?" sorusuna, "Kesinlikle böyle bir adım attığı taktirde adaylığı iptal edilir. Anayasa Mahkemesi'nin de Yüksek Seçim Kurulu'nun da buna rıza göstermesi mümkün değil. Açık bir hüküm çünkü" karşılığını verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
10 soruda 'gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi' başvuru nasıl olacak KKM'de olanlar buraya girebilecek mi
Foto Galeri 10 soruda 'gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi' başvuru nasıl olacak KKM'de olanlar buraya girebilecek mi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fransa, DEAŞ'ın üst düzey yöneticisini Mali'de yakaladı
Fransa, DEAŞ'ın üst düzey yöneticisini Mali'de yakaladı
Demirci Davud nasıl öldü tarihte Demirci Davud'un ölümü ve Yenişehir'in fethi
Demirci Davud nasıl öldü tarihte Demirci Davud'un ölümü ve Yenişehir'in fethi
Sultan Alaeddin kimdir tarihte ne zaman öldü, kaç yaşında kim öldürdü?
Sultan Alaeddin kimdir tarihte ne zaman öldü, kaç yaşında kim öldürdü?
Kızını öldüren damadına isyan etti: Çürüsün orada
Kızını öldüren damadına isyan etti: Çürüsün orada
Casuslukla suçlanan DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan ikinci kez tahliye edildi
Casuslukla suçlanan DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan ikinci kez tahliye edildi
Tahir Elçi davasında Ahmet Davutoğlu 'tanık' olarak dinlenecek
Tahir Elçi davasında Ahmet Davutoğlu 'tanık' olarak dinlenecek
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı duyurdu: Rus saldırıları püskürtüldü
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı duyurdu: Rus saldırıları püskürtüldü
İstanbul Arkeoloji Müzesi giriş ücreti 2022 ne kadar, hangi günler açık?
İstanbul Arkeoloji Müzesi giriş ücreti 2022 ne kadar, hangi günler açık?
Ons altında FED beklentisi! Son bir ayın en düşük seviyesi
Ons altında FED beklentisi! Son bir ayın en düşük seviyesi
Finlandiya'dan NATO üyeliği için Türkiye'ye diyalog mesajı var, çözüm için somut adım yok
Finlandiya'dan NATO üyeliği için Türkiye'ye diyalog mesajı var, çözüm için somut adım yok