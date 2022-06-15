İstanbul Arkeoloji Müzesi giriş ücreti 2022 ne kadar, hangi günler açık?

Yaz tatilinin başlaması ile çocuklarıyla birlikte İstanbul'u gezmek, tarihi yerleri görmek isteyen vatandaşlar İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne giriş ücretlerini araştırıyor. 2022 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne giriş ücreti 75 lira. Sabah 09.00'dan akşam 20.00'ye kadar açık olan İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde müze kart geçiyor.

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İstanbul Arkeoloji Müzesi giriş ücretleri vatandaşlar tarafından araştırıyor. 2022 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi giriş ücretleri güncellendi. İstanbul Arkeoloji Müzesini gezmek isteyen vatandaşlar 75 lira ödeyecek. Ayrıca İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Müze kart da geçerli. Haftaiçi saat 09.00'da kapılarını açan İstanbul Arkeoloji Müzesi akşan 20.00'ye kadar açık.

İstanbul Arkeoloji Müzesi Ziyaret Saatleri 2022

İstanbul Arkeoloji Müzesi ziyaret saatleri sabah 09:00 ile akşam 20:00 arasındadır. Kış aylarında müze daha erken kapanabilir. İstanbul Arkeoloji Müzeleri haftanın her günü ziyarete açıktır.

İstanbul’daki müze giriş ücretleri ve ziyaret saatleri etkinliklere ve tadilatlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Müzeye gitmeden önce İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde Müzekart Geçer Mi?

İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde müzekart geçer. Topkapı Sarayı’ndan müzekart almak istiyorsanız, sarayın gişeleri yerine burayı tercih edebilirsiniz.