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Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç edilmesinin gerçek nedeni! Hadi Özışık açıklıyor

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevketti. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Tanju Özcan'ın ihraç edilme girişiminin perde arkasında yatan gerçek nedeni açıklıyor...

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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde AK Partili bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP’li Tanju Özcan belediye meclis toplantısında AK Partili kadın meclis üyesine yönelik söylediği "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" sözleri tepki çeken Özcan'ın gerçek ihraç sebebi bu mu?

Tanju Özcan, hafta içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na "Senden bu iş olmaz, sen bana yol ver, cumhurbaşkanı adayı olayım, Tayyip Erdoğan'ı yenerim" diye seslenmişti... 

Şimdi anladık mı Tanju Özcan'ın neden CHP'den ihraç edilmek istendiğini şimdi anladık mı?

Hadi Özışık'ın Youtube kanalındaki yorumunun tamamını izlemek için TIKLAYIN...

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