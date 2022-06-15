Keşmir'de leopar saldırılarında 3 çocuk hayatını kaybetti

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir leoparın saldırısı sonucu 3 çocuk yaşamını yitirdi.

Abone ol

Independent'ta yer alan habere göre, Uri bölgesindeki köylerde dolaştığı tahmin edilen bir leopar tarafından 3 çocuğun öldürülmesinin ardından, yetkililer söz konusu hayvanın canlı yakalanamaması halinde öldürülmesi emrini verdi.

Emir, Bernate köyünde yaşayan 12 yaşındaki kız çocuğunun dün ormanlık alanda ölü bulunmasının ardından geldi.

Boniyar ve Kalsan köylerindeki ormanlık alanlarda da hafta sonu cesetleri bulunan 13 ve 15 yaşındaki iki çocuğun ölümünün arkasında leoparın olduğu tahmin ediliyor.

Yetkililer, hayvan etkisiz hale getirilene kadar halka dikkatli olmaları ve çocukların refakatsiz ormanlık alanlara girmemesi çağrısında bulundu.