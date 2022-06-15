BIST 2.518
DOLAR 17,28
EURO 18,13
ALTIN 1.012,86
HABER /  MEDYA

Fatih Altaylı'dan olay iddia! Atatürk pankartı Futbol Federasyonu tarafından stada alınmadı

Fatih Altaylı'dan olay iddia! Atatürk pankartı Futbol Federasyonu tarafından stada alınmadı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Atatürk’ün askerleriyiz, yazılı pankart Türkiye Futbol Federasyonu’nun emriyle stada alınmamış. Kurucusundan korkan bir devlet anlayışı!" diye yazdı...

Abone ol

Türkiye—Litvanya maçın’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Askerleriyiz “ pankartının stada girişinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından engellendiği iddia edildi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Ne korktunuz be!" deyip TFF yönetimine saydırdı. İşte Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü:

“Atatürk’ün askerleriyiz” yazılı pankart Türkiye Futbol Federasyonu’nun emriyle stada alınmamış.
Kurucusundan korkan bir devlet anlayışı!
Adam öleli 84 sene olmuş.
Hala korkutuyor, hala ürkütüyor bazılarını.
Niyeyse…
Ama onlar ürktükçe, onlar korktukça Atatürk’e hayat veriyorlar.
Ölümünden 84 sene sonra, en muhafazakar diye bildiğiniz kentlerdeki üniversitelerin şenliklerinde, en güvendiğiniz federasyonların spor etkinliklerinde, en sizden zannettiklerinizin organizasyonlarında bile 84 yıl önce ölmüş bir adamın adı haykırılıyor.
Onun adına marşlar söyleniyor.
Maaş zammı yapamayan, kömür ya da gıda kolisi dağıtamayan, makam mevki, iş güç bahşedemeyen, her şeyi ben yaptım diyemeyen, son sözünü 84 sene önce söylemiş bir adamdan korkuyor ve ona yeniliyorsunuz.
Vefasızlığa gösterilen bu tepkiyi de keyifle izliyorum.

ÖNCEKİ HABERLER
Pucca ne demek anlamı ne? Pucca gerçek adı nedir, kaç yaşında kiminle evli?
Pucca ne demek anlamı ne? Pucca gerçek adı nedir, kaç yaşında kiminle evli?
Vicdanları yaralayan olay! Çöp konteynerinden bebek cesedi çıktı
Vicdanları yaralayan olay! Çöp konteynerinden bebek cesedi çıktı
TÜSİAD Başkanı iktidarı topa tuttu! Maalesef fakirleşerek büyüyoruz
TÜSİAD Başkanı iktidarı topa tuttu! Maalesef fakirleşerek büyüyoruz
Disney Plus fiyatı 2022 aylık-yıllık Disney Plus üyelik ücreti kaç para?
Disney Plus fiyatı 2022 aylık-yıllık Disney Plus üyelik ücreti kaç para?
Hazine Bakanı Nureddin Nebati'den son dakika açıklaması! Mayıs ayında 144 milyar lira fazla verdik
Hazine Bakanı Nureddin Nebati'den son dakika açıklaması! Mayıs ayında 144 milyar lira fazla verdik
2022 Eylül ayında okullar ne zaman açılacak 2022-20223 eğitim yılı takvimi.
2022 Eylül ayında okullar ne zaman açılacak 2022-20223 eğitim yılı takvimi.
Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal haftalık izin kararı
Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal haftalık izin kararı
Hem staj hem de görev yapma imkanı buluyor ASELSAN yetiştiriyor
Hem staj hem de görev yapma imkanı buluyor ASELSAN yetiştiriyor
Gaziantep'te kahreden kaza! Hem baba hem uzman çavuş olacaktı
Gaziantep'te kahreden kaza! Hem baba hem uzman çavuş olacaktı
Disney Plus içerikleri tam liste 2022 dizi ve filmler sıralı listesi
Disney Plus içerikleri tam liste 2022 dizi ve filmler sıralı listesi