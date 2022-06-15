Fatih Altaylı'dan olay iddia! Atatürk pankartı Futbol Federasyonu tarafından stada alınmadı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Atatürk’ün askerleriyiz, yazılı pankart Türkiye Futbol Federasyonu’nun emriyle stada alınmamış. Kurucusundan korkan bir devlet anlayışı!" diye yazdı...

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Türkiye—Litvanya maçın’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Askerleriyiz “ pankartının stada girişinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından engellendiği iddia edildi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Ne korktunuz be!" deyip TFF yönetimine saydırdı. İşte Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü:

“Atatürk’ün askerleriyiz” yazılı pankart Türkiye Futbol Federasyonu’nun emriyle stada alınmamış.

Kurucusundan korkan bir devlet anlayışı!

Adam öleli 84 sene olmuş.

Hala korkutuyor, hala ürkütüyor bazılarını.

Niyeyse…

Ama onlar ürktükçe, onlar korktukça Atatürk’e hayat veriyorlar.

Ölümünden 84 sene sonra, en muhafazakar diye bildiğiniz kentlerdeki üniversitelerin şenliklerinde, en güvendiğiniz federasyonların spor etkinliklerinde, en sizden zannettiklerinizin organizasyonlarında bile 84 yıl önce ölmüş bir adamın adı haykırılıyor.

Onun adına marşlar söyleniyor.

Maaş zammı yapamayan, kömür ya da gıda kolisi dağıtamayan, makam mevki, iş güç bahşedemeyen, her şeyi ben yaptım diyemeyen, son sözünü 84 sene önce söylemiş bir adamdan korkuyor ve ona yeniliyorsunuz.

Vefasızlığa gösterilen bu tepkiyi de keyifle izliyorum.