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Vicdanları yaralayan olay! Çöp konteynerinden bebek cesedi çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Vicdanları yaralayan olay! Çöp konteynerinden bebek cesedi çıktı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Okul civarında kağıt toplayan bir kişi çöp konteyneri içerisinde battaniyeye sarılı yeni doğmuş bebek cesedi buldu.

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Manisa'nın Salihli ilçesinde çöp konteynerinin içinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Olay sabah saatlerinde Yüksel Özdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sağlık Mahallesi Yüksel Özdemir Caddesi üzerinde bulunan Salihli Özel Eğitim Uygulama Okulu civarında kağıt toplayan bir kişi, okul karşısında bulunan çöp konteynerinde arama yapmaya başladı.

Battaniyeye sarılı halde bulundu

Kağıt toplayıcısı battaniye içine sarılı yeni doğmuş bir bebek cesedi görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesedin yeni doğmuş bir kız bebeği olduğunu belirledi.

Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından bebek cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, mahalle genelinde bulunan tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

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