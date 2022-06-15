Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oluyor!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda karşılaşacağı rakibi bugün 13.00’te başlayacak kura çekiminde belli olacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Süper Lig 'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'nin, rakibinin de belli olacağı çekiliş, TSİ 13.00'te başlayacak. Çekilişe "lig yolu"ndan girecek Fenerbahçe, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşecek.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Dinamo Kiev'de yerli ağırlıklı!

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrası ülkede lig yarıda kalmıştı. Federasyon, puan tablosunun o anki haliyle sezonu bitmiş kabul etti. Dinamo Kiev, ikinci olarak Devler Ligi bileti aldı. Birçok oyuncusunu kiralık gönderen Mavi-Beyazlılar’da oyuncular dönmeye başladı. Ukrayna ekibi, iç saha maçlarını Polonya’da oynayacak. Savaş nedeniyle ülkede futbol dursa da Mircea Lucescu, görevinden ayrılmadı. Eğer rakibimiz Dinamo Kiev olursa, karşımıza Ukraynalı oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla çıkacak. Stoperler Zabarnyi ve Popov, kanat oyuncusu Tsygankov ve forvet Basedin, dikkat çeken isimler.

Midtjylland sorun çıkartabilir

Kırmızı-Siyahlılar, Danimarka Ligi’ni Kopenhag’ın ardında ikinci sırada bitirdi. Midtjylland, 2014’te Matthew Benham tarafından satın alındıktan sonra yükselişe geçen bir kulüp. Son yıllarda gerek altyapıdan yetiştirdikleri, gerekse genç yaşta keşfedip parlattıkları oyuncularla adlarından söz ettirdiler. Danimarka ekibi, fizik gücü ve teknik kapasitesi yüksek oyunculara sahip. Savunmada Sviatchenko, orta sahada Evander, kanatta ise Sisto ve Dreyer önemli isimler olarak ön plana çıkıyor. Golcü Brumado’nun ise sakatlığı bulunuyor ve bu turdaki maçlara yetişip yetişmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Konya ve Başakşehir’in rakipleri belli oluyor

Konferans Ligi’ndeki rakiplerimiz bugün belli olacak.

Konyaspor ve Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri bugün belirlenecek. Avrupa'nın üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Spor Toto Süper Lig'in 3'üncüsü Konyaspor ve 4'üncüsü Başakşehir'in muhtemel rakipleri saat 14.00'te başlayacak olan kura çekiminde belirlenecek. Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.