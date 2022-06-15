Selahattin Demirtaş'tan tuhaf Tayyip Erdoğan iddiası! 'Adaylıktan çekilmek için erken açıkladı'

CUMHURBAŞKANI Recep tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimleri için 'Cumhur İttifakı'nın adayı benim' açıklamasıyla ilgili HDP'nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan garip bir iddia geldi. Erdoğan'ın seçime bir yıl varken adaylığını açıklaması için "tuhaflık var" diyen Demirtaş, "Aslında Erdoğan aday olmayacak. 'Korktu da adaylıktan çekildi' dedirtmemek için de seçime bir yıl kala adaylığını açıklayarak geri çekilmek için geniş bir zaman kazandı" iddiasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan'dır" deyip CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Haydi sen de açıkla da görelim cesaretini" mealinde meydan okumuştu. Erdoğan'ın adaylığını açıklamasıyla ilgili HDP'nin Edirne'de tutuklu bulunan eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan "yok artık daha neler" dedirten garip bir iddia geldi.

'Sizce bir tuhaflık yok mu?' deyip...

"Adam sıradan bir parti toplantısında, tek başına kürsüdeyken pattadanak, kendi adaylığını ilan ediverdi. Hem de seçime daha bir yıl varken yaptı bunu. Sizce de bir tuhaflık yok mu?" diyen Demirtaş, Erdoğan'ın bunu yapmasındaki nedenleri sıraladıktan sonra o tuhaf önerisini siyaset gündemine sürdü. İşte Demirtaş'ın yazısından o bölümler...

Neden açıklamış olabileceği ihtimallerini sıraladı...

- Programda öyle bir şey yoktu, ağzından kaçırdı.

- Kafasında baskın seçim var, adaylık işini hızla aradan çıkardı.

Üçüncü kez aday olamayacağı tartışmalarını şimdiden başlatıp mağduriyet devşirmeyi hesapladı.

- Muhalefeti de kendi adayını açıklamaya zorlamak istedi. (...)

Aslında Erdoğan aday olmayacak! “Korktu da çekildi” dedirtmemek için...

- Bir ihtimal daha mı var? Evet var ve o olursa gerçekten ilginç olur. Şöyle:

Aslında Erdoğan aday olmayacak. Kaybedeceği kesin olan bir seçime girmez. Ama “Korktu da adaylıktan çekildi” dedirtmemek için de seçime bir yıl kala adaylığını açıklayarak geri çekilmek için geniş bir zaman kazandı.

- Adaylığını, seçime üç ay kala açıklasaydı geri çekilemezdi. Oysa şimdi, sağlık gerekçeleri veya benzeri bir bahaneyle çekilip yerine başka birini aday gösterme olanağını yakalamış oldu.

Yoksa emin olun, kendisi böylesine sönük bir adaylık ilanı yapmazdı

- “Aslında sağlık sorunu olmasa bakın, kendisi zaten adaylığını ilan etmişti. Korkmadı, çekinmedi” dedirtmek istiyor ki böylece yeni adayın arkasında durabilsin ve seçmenlerini o adaya yönlendirebilsin.

- Yoksa emin olun, kendisi böylesine sönük bir adaylık ilanına razı olmazdı. “Adayım” demiş oldu ama seçmenlerine aşırı bir heyecan vermemeye de özen gösterdi.

- Bu şekilde yaparak seçmenlerini Cumhur İttifakı’nın asıl adayına motive etmekte zorlanmayacağını düşündü. Bence Erdoğan, kendi devrinin kapandığını, bu iddiasız adaylık ilanıyla kabul etmiş oldu.