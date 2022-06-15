Rusya'dan Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna dair açıklama: Pek akıllıca olmaz

Rusya'nın Suriye Büyükelçisi Alexander Lavrentyev; Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği bir operasyonun gerginliği tırmandırarak koşulları daha da istikrarsızlaştıracağını söyleyerek, "Bu durum pek akıllıca olmaz" dedi.

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Rusya'nın Suriye Büyükelçisi Alexander Lavrentyev; Türkiye'nin Suriye'ye olası bir operasyonu hakkında konuştu.

Rus devlet ajansı TASS'ta yer alan habere göre Lavrentyev; düzenlenecek bir operasyonun gerginliği tırmandırarak koşulları daha da istikrarsızlaştıracağını söyledi.

"Pek akıllıca olmaz"

Ankara'nın askeri harekatının pek akıllıca bir şeçenek olmadığını kaydeden Rus elçi; Moskova yönetiminin Cenevre'yi artık, Suriye'deki krizin çözümü konusunda, taraflar arasındaki görüşmeler için uygun bir yer olarak görmediğini belirtti.

Rusya'dan harekata dair farklı mesajlar geliyor

Türkiye'nin, terör örgütü PKK/YPG varlığına karşı Tel Rıfat ve Münbiç'te gerçekleştirmek istediği yeni harekata dair, Rusya'dan farklı açıklamalar geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov; Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova'nın aksine TSK'nın olası operasyonuna dair daha ılımlı mesajlar verdi.