BIST 2.509
DOLAR 17,25
EURO 18,07
ALTIN 1.009,01
HABER /  SPOR

Stefan Kuntz: Bu sonuçlar başımızı döndürmemeli

Stefan Kuntz: Bu sonuçlar başımızı döndürmemeli

Litvanya’yı 2-0 yendikleri maçın ardından konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, “Bu sonuçlar başımızı döndürmemeli” diye konuştu.

Abone ol

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi dördüncü maçında Litvanya’yı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Bugünkü karşılaşmada isabetli pas oranının yüzde 90’ın üzerinde olduğunu ve bunun kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Stefan Kuntz, “Haziran dönemi, bizim vakit geçirebildiğimiz en uzun dönemdi. Bu dönem gelmeden neler yapabiliriz diye milli takımın her katmanını iyileştirmek için çalıştık. Yoga seansları ve mental çalışmalar yapıldı. Milli takımın değerleri üzerine çalışıldı. İlk çıkarımlardan ilginç sonuçlar aldık. Bir poster oluşturduk ve bu posteri her maçta soyunma odamıza astık” dedi.

Oyuncuların kendilerinden neler beklendiğini gördüklerini de söyleyen Kuntz, “Zaman geçtikçe oyuncuların kişiliklerini tanıdık. Lider oyunculardan çok memnunum” diye konuştu.
Bu galibiyetleri beklediklerini kaydeden Kuntz, “Bu sonuçlar başımızı döndürmemeli. Ben sahada harika bir takım ruhu gördüm. Bazı oyuncuların saha içi ve saha dışı gelişimlerini gördük. Ferdi ve Salih’i kadroya kattık. Onlar da kendi mevkilerinde iyi oynadılar. Taraftarlarla ilgili de belli parçaların bir araya geldiğini gördük. Başarıdan dolayı gurur duyabilecekleri bir ortam oluşturuldu” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Doğum günü partisi faciayla bitti! Helyumlu balon patladı 8 kişi hayatını kaybetti
Doğum günü partisi faciayla bitti! Helyumlu balon patladı 8 kişi hayatını kaybetti
Böylesi görülmedi! İş kadınını 6 ay boyunca telefonla dolandırdılar! 50 milyon liralık dev vurgun
Böylesi görülmedi! İş kadınını 6 ay boyunca telefonla dolandırdılar! 50 milyon liralık dev vurgun
NATO'dan Türkiye açıklaması! Erdoğan'ın endişelerini ciddiye almalıyız
NATO'dan Türkiye açıklaması! Erdoğan'ın endişelerini ciddiye almalıyız
Avrupa'da kadın ve çocuklara yönelik cinayet oranı endişe veriyor
Avrupa'da kadın ve çocuklara yönelik cinayet oranı endişe veriyor
Acılı anne gelinini döverek öldüren oğlu için 'gebersin orada' dedi aile boyu dram çıktı
Acılı anne gelinini döverek öldüren oğlu için 'gebersin orada' dedi aile boyu dram çıktı
Ersan Şen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi
Ersan Şen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi
Galatasaray'da yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı
Galatasaray'da yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı
DSÖ'den korkutan açıklama! Virüs olağandışı davranıyor
DSÖ'den korkutan açıklama! Virüs olağandışı davranıyor
Antalya'da turistleri taşıyan midibüs devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Antalya'da turistleri taşıyan midibüs devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Sera Kadıgil'den Müslümanlara hakaret! Skandal sözler
Sera Kadıgil'den Müslümanlara hakaret! Skandal sözler