DSÖ'den korkutan açıklama! Virüs olağandışı davranıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, endemik olmadığı en az 28 ülkede yaklaşık bin 300 kişiye bulaşan maymun çiçeği virüsünün, önceki salgınlara göre "olağandışı" davrandığını açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, son zamanlarda küresel olarak artan maymun çiçeği vakalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsünün, önceki salgınlara kıyasla olağandışı davrandığını söyledi.

Acil toplantı kararı

Ghebreyesus, salgının uluslararası endişe olan bir halk sağlığı acil durumu olup olmadığını değerlendirmek için gelecek hafta, Acil Durum Komitesi’sinin toplanacağını sözlerine ekledi.

Ancak, DSÖ Genel Direktörü şu an için maymun çiçeğine karşı toplu bir aşılamanın gerekli olmadığını belirterek, “Aşılar, vaka bazında tüm risk ve yararların değerlendirilmesine dayalı olmalıdır” açıklamasını yaptı.

Maymun çiçeğinin ismi değişiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsünün ismini ırkçılık risklerini en aza indirmek için yeniden adlandıracağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yayılmakta olan maymun çiçeği virüsünü ırkçılık ve ayrımcılığa sebep olmasına yönelik endişeler nedeniyle resmi olarak yeniden adlandıracağını açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, DSÖ’nün maymun çiçeği virüsünün adını değiştirmek için dünyanın dört bir yanından ortaklar ve uzmanlarla birlikte çalıştığını duyurarak, örgütün yeni isimlerle ilgili açıklamaları en kısa sürede yapacağını ifade etti.

“Ayrımcı ve damgalayıcı”

DSÖ, isim değişikliğiyle ilgili kararını, geçen hafta 30'dan fazla uluslararası bilim adamının, maymun çiçeği isminin "ayrımcı ve damgalayıcı" olduğunu ve bunun acilen yeniden adlandırılması gerektiğini söylemesinden sonra açıkladı. Bilim adamları arasından bir sözcü, hastalık adlarının coğrafi bölgelerden ve hayvan adlarından kaçınması gerektiğini belirtmiş, "Bu virüsün Afrikalı olduğuna sürekli atıfta bulunulması ve adlandırılması sadece yanlış değil, aynı zamanda ayrımcı ve damgalayıcıdır" ifadelerini kullanmıştı.