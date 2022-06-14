Yunanistan'a soğuk duş! NATO'nun Türkiye açıklamasına ateş püskürdüler

Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in sözleri ülkede soğuk duş etkisi yarattı. Yunan basını Stoltenberg'e ateş püskürdü.

Abone ol

TÜRKİYE-Yunanistan hattında tansiyon yükselirken NATO'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ege'deki gelişmeler ile ilgili itidal çağrısı yaptı. Stoltenberg'in sözleri Yunan basının tepkisini çekti.

NATO Genel Sekreteri'nin sözlerini manşetine taşıyan CNN Yunanistan, "Stoltenberg, Türk provokasyonu için bir kez daha eşit mesafe politikası benimsedi" ifadesine haberinde yer verdi. Haberde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Ege'deki durumu görüşmek için bir dizi diplomatik görüşme hazırlığında olduğu belirtildi.

"Yunanistan iki senaryoya karşı hazırlanıyor"

Kathimerini gazetesi ise Yunanistan'ın Ege'de iki senaryoya karşı hazırlandığını yazdı. Gazetenin İngilizce edisyonunda yer alan haberde, "İlk hamle Türkiye'nin Ege Denizi'nde yer alan birkaç adanın egemenliğine resmi bir meydan okuması olabilir" denildi. Yunanistan'ın bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda buna karşı çıkacağının altı çizildi. Gazete Yunanistan'ın üzerinde durduğu ikinci senaryonun ise Rodos ve Girit adaları arasında, yani 28. doğu meridyeninin batısında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) arama ruhsatı verilmesi olduğunu okurlarına aktardı.