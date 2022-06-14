BIST 2.509
DOLAR 17,28
EURO 18,03
ALTIN 1.007,92
HABER /  GÜNCEL

Yunanistan'a soğuk duş! NATO'nun Türkiye açıklamasına ateş püskürdüler

Yunanistan'a soğuk duş! NATO'nun Türkiye açıklamasına ateş püskürdüler

Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in sözleri ülkede soğuk duş etkisi yarattı. Yunan basını Stoltenberg'e ateş püskürdü.

Abone ol

TÜRKİYE-Yunanistan hattında tansiyon yükselirken NATO'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ege'deki gelişmeler ile ilgili itidal çağrısı yaptı. Stoltenberg'in sözleri Yunan basının tepkisini çekti.

NATO Genel Sekreteri'nin sözlerini manşetine taşıyan CNN Yunanistan, "Stoltenberg, Türk provokasyonu için bir kez daha eşit mesafe politikası benimsedi" ifadesine haberinde yer verdi. Haberde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Ege'deki durumu görüşmek için bir dizi diplomatik görüşme hazırlığında olduğu belirtildi.

"Yunanistan iki senaryoya karşı hazırlanıyor"
Kathimerini gazetesi ise Yunanistan'ın Ege'de iki senaryoya karşı hazırlandığını yazdı. Gazetenin İngilizce edisyonunda yer alan haberde, "İlk hamle Türkiye'nin Ege Denizi'nde yer alan birkaç adanın egemenliğine resmi bir meydan okuması olabilir" denildi. Yunanistan'ın bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda buna karşı çıkacağının altı çizildi. Gazete Yunanistan'ın üzerinde durduğu ikinci senaryonun ise Rodos ve Girit adaları arasında, yani 28. doğu meridyeninin batısında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) arama ruhsatı verilmesi olduğunu okurlarına aktardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya! Hedefte Keita Balde var
Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya! Hedefte Keita Balde var
Türkiye karşıtı hamleler sonrası Dışişleri Bakanlığından önemli açıklama
Türkiye karşıtı hamleler sonrası Dışişleri Bakanlığından önemli açıklama
Cihat Yaycı'dan CHP'li Yalım Eralp'e sert tepki: Bu vatan hainliğidir
Cihat Yaycı'dan CHP'li Yalım Eralp'e sert tepki: Bu vatan hainliğidir
Yunanistan'ı korkutan rapor! Skandal provokasyonların nedeni belli oldu
Yunanistan'ı korkutan rapor! Skandal provokasyonların nedeni belli oldu
THY'den ilk: TCI, Türkiye'nin 'ilk yerli uçak tuvalet modülü'nü üretti
THY'den ilk: TCI, Türkiye'nin 'ilk yerli uçak tuvalet modülü'nü üretti
Dört kişilik ailenin tatil masrafı 22 bin! Karavana talep arttı o da cep yakıyor
Dört kişilik ailenin tatil masrafı 22 bin! Karavana talep arttı o da cep yakıyor
İğrenç olay aylar sonra ortaya çıktı! 20 kadını kameralar önünde çırılçıplak soyup...
İğrenç olay aylar sonra ortaya çıktı! 20 kadını kameralar önünde çırılçıplak soyup...
Kremlin'den Putin ve Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
Kremlin'den Putin ve Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı
Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı
CHP Canan Kaftancıoğlu için resti çekti! 'Kaftancıoğlu İl başkanımızdır, fiilen görevini sürdürecektir'
CHP Canan Kaftancıoğlu için resti çekti! 'Kaftancıoğlu İl başkanımızdır, fiilen görevini sürdürecektir'