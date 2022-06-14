THY'den ilk: TCI, Türkiye'nin 'ilk yerli uçak tuvalet modülü'nü üretti

Türk Hava Yolları (THY) iştiraki Turkish Cabin Interior Inc. (TCI), uçak kabinleri için "pureLAV Lavatory" ismiyle Türkiye’nin "ilk yerli uçak tuvalet modülü"nü üretti.

Abone ol

THY, THY Teknik A.Ş. ve TUSAŞ ortaklığıyla 2010 yılında kurulan ve yolcu uçakları için mutfak sistemleri üreten TCI, bu yıl kabin içi ürün gamına "Lavatory" olarak adlandırılan uçak tuvaleti modülü ekledi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklama göre, yapısal ve endüstriyel tasarımı TCI ekipleri tarafından gerçekleştirilen ürün Türkiye’nin "ilk yerli uçak tuvalet modülü" olma özelliğini taşıyor.

TCI tarafından üretilen "pureLAV Lavatory", bu yıl ilk kez Hamburg Aircraft Interior Expo fuarında bugün sektörün beğenisine sunuldu.

Yolcu uçaklarının ekonomi sınıfı için geliştirilen pureLAV, yolcuların uçuş anındaki ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

Kovid-19 pandemisiyle oluşan ekonomi sınıfı kabin tuvaletlerindeki hijyen beklentilerini karşılayabilecek şekilde geliştirilen ürün, sensörlü sifon, sensörlü armatür, pedallı çöp kovası, UVC sanitasyon teknolojisi, bakteri barındırmayan tezgah ve yüzey özellikleriyle öne çıkıyor.

Geniş kullanım hacmi sunan pureLAV, büyük aynalar sayesinde mekanı daha ferah kılarken ayna arkası ve tezgah altındaki endirekt LED ambiyans ışıklandırmalar ile daha konforlu ve şık bir aydınlatma sağlıyor.

Benzerlerine göre daha geniş bir hacim sunan tezgah, akrilik bazlı malzemenin teknik ve üretim özelliklerinden faydalanılarak tasarlanırken, havayolu firmalarının kurumsal kimliklerini Lavatory içerisinde de uygulamalarına olanak sağlıyor.

- TCI, "Uçak Kabin İçi" alanında önemli bir aktör olmak istiyor

Geliştirdiği ürünler ve aldığı ihalelerle "Uçak Kabin İçi" alanında dünyada önemli bir aktör haline gelme yolunda ilerleyen TCI, bugüne kadar 200’ün üzerinde uçağa başta mutfak sistemleri olmak üzere çeşitli ürünler tasarlayıp üretti.

TCI, Boeing, Airbus, Stelia gibi sektörün öncü firmalarının tedarikçi kataloğunda yer alarak dünyadaki birçok havayolu ve uçak leasing firmasına hizmet veriyor.

Dünyanın farklı bölgelerindeki 9 ülkeye ihracat yapan ve Türk Hava Yolları, Sun Express, Lynx Air, Malaysia Airlines ve Donghai Airlines gibi havayollarının da önemli bir tedarikçisi ve destek sağlayıcısı konumunda bulunan TCI, uçak kabin içi ürünlerin tasarım, test, sertifikasyon ve üretimleri alanındaki uzmanlığını gün geçtikçe artırıyor.

Yakın gelecekte Cargo Container, Cargo Pallet, Overhead Bin, Side Wall Panel gibi diğer sektörde de ürün gamını genişletmeyi hedefleyen TCI, alt yüklenicileriyle birlikte havacılık alanında önemli ihracat kalemleri oluşturmayı amaçlıyor.