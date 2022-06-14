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60 safkan arap tayı ihaleyle teker teker satılacak

60 safkan arap tayı ihaleyle teker teker satılacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 60 baş Safkan Arap Koşu Tayını açık arttırma usulüyle teker teker satacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale 28 Haziran 2022 tarihinde saat 13.00’de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri’nde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. Geçici teminat tay başına 10 bin Türk Lirasıdır.

İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bakanlıklar, Ankara adresinde ve işletmede görülebilir.

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