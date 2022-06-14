BIST 2.515
DOLAR 17,26
EURO 18,06
ALTIN 1.011,71
HABER /  GÜNCEL

Sağlık Bakanlığı önünde hareketli dakikalar! 'Sağlık Bakanı gelmezse ambulansı patlatacağım'

ANKARA'da bir ambulans şoförü, Sağlık Bakanlığı önünde kendini bir ambulansa kilitledi. Araç içerisindeki oksijen tüplerini açtığını söyleyen ambulans şoförü, megafondan yaptığı konuşmada, "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatacağım” dedi. Dakikalarca ikna için uğraşılan ambulans şoförü zor da olsa ikna edildi.

Abone ol

Ankara'da bir ambulans şoförü, Sağlık Bakanlığı önünde kendini bir ambulansa kilitledi. Araç içerisindeki oksijen tüplerini açtığını söyleyen ambulans şoförünün "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatacağım” dediği öğrenildi. Vatandaşı ikna çalışmaları olumlu sonuçlandı. Şoför araçtan inerken, ambulans da bakanlığın önünden çekildi.

Gazeteci İzel Sezer'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla görüşmek istediğini belirten ambulans şoförü “Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım. Vatandaşlara zarar vermek istemiyorum, Sağlık Bakanının gelmesini istiyorum" dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, uzun bir süre kapıları kilitleyen ambulans şoförünü ikna etme çalıştı.  Polis, gazetecilerin çekim yapmasını engellemeye çalışırken, ilerleyen dakikalarda ambulansın kapısının açıldığı görüldü. Ardından ambulans bakanlığın önünden çekildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan sel felaketinden etkilenen bölgede helikopterle incelemelerde bulundu
Erdoğan sel felaketinden etkilenen bölgede helikopterle incelemelerde bulundu
Hulusi Akar açıkladı: Yunanistan 27 Nisan'da Datça Didim ve Dalaman'a kadar...
Hulusi Akar açıkladı: Yunanistan 27 Nisan'da Datça Didim ve Dalaman'a kadar...
Parti üyeliği düşürüldü! Ekrem İmamoğlu'dan Canan Kaftancıoğlu açıklaması
Parti üyeliği düşürüldü! Ekrem İmamoğlu'dan Canan Kaftancıoğlu açıklaması
Yeni Şafak yazarı isyan etti: Savunalacak bir tarafı kalmadı bir simit 4 lira!
Yeni Şafak yazarı isyan etti: Savunalacak bir tarafı kalmadı bir simit 4 lira!
İtalya'daki kazada Eczacıbaşı çalışanı 4 Türk'ün helikopterdeki son fotoğrafları çıktı
İtalya'daki kazada Eczacıbaşı çalışanı 4 Türk'ün helikopterdeki son fotoğrafları çıktı
İmzalar atıldı! Resmen duyuruldu! Aylık 2 bin 126 lira!
İmzalar atıldı! Resmen duyuruldu! Aylık 2 bin 126 lira!
Mehmet Metiner ATV dizisi Yalnız Kurt'u karaladı : Reis’e ve partimize siyasi operasyon!
Mehmet Metiner ATV dizisi Yalnız Kurt'u karaladı : Reis’e ve partimize siyasi operasyon!
Halk TV'de geceye damga vuran soru: Türkiye'de bir tane Alevi vali veya general var mı?
Halk TV'de geceye damga vuran soru: Türkiye'de bir tane Alevi vali veya general var mı?
Cemil Çiçek 'çok tehlikeli' deyip uyardı: Toplumun dikiş noktalarına jilet atıyoruz!
Cemil Çiçek 'çok tehlikeli' deyip uyardı: Toplumun dikiş noktalarına jilet atıyoruz!
Bekçilik sınavı soru dağılımı 2022 sınav kaç dakika sürecek kaç dakika?
Bekçilik sınavı soru dağılımı 2022 sınav kaç dakika sürecek kaç dakika?