Halk TV'de geceye damga vuran soru: Türkiye'de bir tane Alevi vali veya general var mı?

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, emekli askeri hakim avukat Salim Şen'in Halk TV'de "Türkiye'de bir tane Alevi vali veya general var mı?' sorusunu yorumladı. "Böyle pespayelik olmaz" diyen Özışık, "fitne ateşini yakmak istiyorlar' dedi.

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Emekli askeri hakim avukat Salim Şen'in Halk TV'de söyledikleri tartışma konusu oldu. Şen, "Zaten toplum dışına itmişmişsiniz. 20 milyon içinde bir tane mi liyakatlisi yok? Bir tane kaymakam bir tane vali niye yok? Bir tane general gösterin." sözleri eleştiri konusu oldu.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Salim Şen'e tepki gösterdi. Kendi YouTube kanalında bu sözleri yorumlayan Özışık, konuşmasında şunları söyledi:

"Adamın densizliğine bakın"

"Son zamanlarda bu sorular sıkça sorulmaya başlandı. Niye fitne ateşini yakmak istiyorlar. Tek neden bu. Yeniden Kahramanmaraş olaylarını bilmeyen lütfen görsün. Yeniden kardeşi kardeşe vurdurmak için bir plan yapılıyor. Valileri, emniyet müdürlerini, kaymakamları Alevi Sünni diye ayrıştırmak bu ne anlama geliyor. Yarın bir tane Alevi kardeşimiz çıkıp 'o kadar vali var niye bir tane Alevi yok?' diye ona eşlik ederse ne olacak adamın densizliğine bakın."

"Seçimlere doğru ülkeyi karıştırmak istiyorlar uyanık olalım"

2023 seçimlerine giderken bir takım hazırlıkların yapıldığını söyleyen Özışık, "Türkiye'yi karıştırmak adına hazırlıklar yapılıyor. Oyuna gelmeyelim uyanık olalım" dedi.

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