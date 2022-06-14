Bakteri krizi pizza ve peynirden sonra şimdi de yoğurda sıçradı

Fransa'da gıda sektöründe başlayan bakteri krizi büyüyor. Pizza, peynir ve çikolata ürünlerinde bulunan çeşitli bakterilerden sonra şimdi de bir yoğurt firması ürünlerini toplatılıyor.

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Fransa'da E.coli bakterisi bulaşan gıda ürünlerine bir yenisi eklendi. Buitoni marka pizza ürünlerinin ardından, bu kez de yoğurt üreticisi Malo ülke genelindeki tüm ürünlerini toplatma kararı aldı.

Kararın, bir üründe E.coli bakterisi tespit edilmesi üzerine tedbir amaçlı alındığı duyuruldu. Firma, Ille-et-Vilaine kentindeki fabrikada üretilen yoğurt ürünlerinin tamamının geri çağrıldığını duyurdu.

Raflardan kaldırılan ürünlerin 8 Haziran'da üretildiği, son kullanma tarihinin 11 Temmuz olduğu belirtildi. İade edilen ürünlerin ücretinin müşterilere geri verileceği ifade edildi.

Fransa'da son dönemde gıda sektöründe peş peşe çıkan bakteri haberleri endişeye yol açıyor. Mart ayında Buitoni markasına ait pizza ürünlerinde E.coli bakterisi tespit edildi. Pizzaları tüketen 2 çocuk hayatını kaybetti. Nisan ayında ise İtalyan Ferrero firmasına ait çikolata ürünlerinde salmonella bakterisi bulundu.

Çikolataların üretildiği Belçika'daki fabrika kapatıldı, ürünler toplatıldı, firma hakkında soruşturma başlatıldı.

Aynı günlerde peynirde de listeriya bakterisinin tespit edilmesi üzerine, tüketicilerden, bakterinin görüldüğü 6 çeşit peyniri satın almamaları ya da iade etmeleri istendi.