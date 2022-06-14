Merkez Bankası'ndan bankalar için yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankaların yabancı para yükümlülükleri için tutacağı Türk lirası tahvillere 5 yıl ve daha uzun vade şartı getirdi.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankaların yabancı para yükümlülükleri için tutacağı TL tahvillerde düzenlemeye gitti.

Bankalara gönderilen ve Bloomberg HT tarafından görülen yazıda TCMB bankalara vadesine en az 4 yıl kalan ve en az 5 yıl vadeli olan sabit getirili devlet iç borçlanma senetleri ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının menkul kıymet olarak kabul edileceğini belirtti.

Ayrıca vadeye kalan süreye göre belirlenen katsayı ile menkul kıymet tutarı çarpılarak uzun vadeli kıymetlerin tesis edilmesinin teşvik edileceği belirtildi.

Haberin ardından Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi 1,46 puan düşüşle yüzde 20,11'e geriledi.