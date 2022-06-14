Boşanma davasında emsal olacak 'kira' kararı!

Gaziantep’te bir erkeğin eşine söylediği “Evi satın aldım” yalanından dolayı açılan boşanma davasında yerel mahkemenin verdiği kararı bozan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, kirayı ödemeyen kocayı asli kusurlu buldu. Emsal niteliğinde bir karara imza atan 2. Hukuk Dairesi, kiranın ödenmemesinden dolayı evi terk eden eşe 15 bin lira maddi tazminat ödenmesine hükmetti.

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Gaziantep’te bir kadın eşinin satın aldığını söylediği evin asıl sahiplerinin kendileri olmadığını, evde kiracı olarak oturduklarını öğrenince boşanma davası açtı. Bir gün gerçek ev sahibinin kapıyı çalarak, “Kiram yıllardır ödenmiyor, evden çıkın” demesiyle büyük şok yaşayan 3 çocuk annesi kadın, eşinin söylediği yalan üzerine evi terk etti. Evi terk ederek Gaziantep Aile Mahkemesinde eşine karşı boşanma davası açan kadın, mahkemenin verdiği kararla bir kez daha yıkıldı. Kadının ev yalanını öğrenmesinin ardından evi terk etmesi mahkeme tarafından kusurlu bulunurken dava reddedildi.

Üst mahkeme kararı bozdu

Kadının avukatı Murat Doruk, yerel mahkemenin verdiği kararı istinaf ederek Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. Avukat Doruk’un itirazını inceleyen 2.Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Dosyadaki delil ve tanık beyanlarını değerlendiren üst mahkeme, kocanın evin geçim giderlerini karşılamadığını, kirayı ödemediğini ve yeniden annesinin de yaşadığı binaya dönmek üzere kadın eş üzerinde baskı kurduğunu belirledi.

“Kiranın ödenmesi gibi temel ihtiyaçları karşılanmadığını doğrulamıştır”

Kararda erkek eşin kendi tanığı olan çocuğunun dahi kira ödenmediği için evden çıkarıldıklarını beyan ettiğine yer veren mahkeme, “Erkek eşin annemde yaşayalım dediği, babası çalışmasına rağmen kiranın ödenmesi gibi temel ihtiyaçların karşılanmadığını doğrulamıştır. Bu nedenle boşanmaya neden olaylarda söz edilen kusurlar nedeni ile erkek eşin tam kusurlu olduğu anlaşılmıştır. Kadın eş olayların akışı karşısında dava açmakta haklıdır” ifadelerini kullandı.

Kadının davasını kabul ederek çifti boşayan mahkeme, eşine yalan söyleyen kocanın 15 bin TL maddi tazminat ödemesine de hükmederek emsal niteliğinde bir karar verdi.