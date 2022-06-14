14 Haziran altın fiyatları inişe geçti İslam Memiş büyük düşüş için tarih verdi

1030 lira seviyesine gören gram altının ateşi sönmüş görünüyor. Altında iniş trendi başladı. Salı gününe yükselişle başlayan gram altın 1015 liraya kadar çıktı. Ancak bu seviyeler kalıcı olmadı ve altın fiyatları hızla düştü. Gram altın salı gününü 1007 liradan kapattı. Altına yatırım yapanlar bin lira eşiğinin aşağı yönlü kırılıp kırılmayacağını merak ediyor. Para ve altın uzmanı İslam Memiş geçen hafta tüm altın ve dolarını satıp Türk lirasına döndüğünü ilan etmişti. İslam Memiş'ten altın ve dolarda düşüş için rakam ve tarihler geldi: