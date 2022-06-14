14 Haziran altın fiyatları inişe geçti İslam Memiş büyük düşüş için tarih verdi
14 Haziran 2022 salı günü altın fiyatları önce yükseldi ardından düşüşe geçti. Gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 azalışla 1.007 liradan tamamladı. Altın ve dolarını satıp Türk lirasına dönen piyasa uzmanı İslam Memiş'ten de büyük düşüş tahmini geldi.
1030 lira seviyesine gören gram altının ateşi sönmüş görünüyor. Altında iniş trendi başladı. Salı gününe yükselişle başlayan gram altın 1015 liraya kadar çıktı. Ancak bu seviyeler kalıcı olmadı ve altın fiyatları hızla düştü. Gram altın salı gününü 1007 liradan kapattı. Altına yatırım yapanlar bin lira eşiğinin aşağı yönlü kırılıp kırılmayacağını merak ediyor. Para ve altın uzmanı İslam Memiş geçen hafta tüm altın ve dolarını satıp Türk lirasına döndüğünü ilan etmişti. İslam Memiş'ten altın ve dolarda düşüş için rakam ve tarihler geldi:
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 99 ihtimalle bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak toplantısında 75 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini bildirerek, bu durumun altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını ifade etti.
Uzman isim İslam Memiş emtia ve döviz piyasalarına dair değerlendirmeler yaptı. Memiş, gram altın, dolar için en düşük olabilecek seviyelere karşı uyardı, tarih vererek beklentisini açıkladı. İslam Memiş'in Ekotürk kanalındaki değerlendirmeleri şöyle:
-Ekonomik paketle birlikte ben döviz kurlarında önümüzdeki 1 ay içinde sert bir gerileme beklediğimi söyleyebilirim. Dolar kurunda 17.80 gram altında 1050'yi telaffuz ediyorum ama buna rağmen tüm varlıklarımı TL'ye çevirdiğimi söyledim. Zararsız olarak da tekrar dönebileceğimi 1-2 ay sonra düşünüyorum.