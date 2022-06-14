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Doğukan'dan kahreden haber geldi! Geriye bu videoları kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Doğukan'dan kahreden haber geldi! Geriye bu videoları kaldı

ESKİŞEHİR'de alkollü bir eğlence mekânında çıkan kavga sonucunda Doğukan Yener yaralandı. Hastaneye kaldırılan Doğukan'dan acı haber geldi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Doğukan'dan geriye sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolar kaldı.

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Eskişehir'de Eskibağlar Mahallesi Fabrikalar Sokak’ta bulunan alkollü bir eğlence mekânında 5 Haziran Pazar günü sabaha karşı iki grup arasında Kavga çıktı.

Grupların kavgasına müdahale eden güvenliklerle birlikte ortalığın iyice karışması sonucu Doğukan Yener yaralandı. Sabaha karşı olan olayla ilgili henüz herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşılamazken, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği video ortaya çıktı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Başına aldığı darbedeler sonucu yaralandığı öğrenilen Yener, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaklaşık 5 gün yoğun bakımda yaşam savaşı veren Doğukan Yener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda 29 kişinin ifadesinin ardından gözaltına alınan 7 kişiden 1’i tutuklandı.

Geriye şarkı söylediği videolar kaldı

Barda yaşanan kavganın ardından genç yaşta hayatını kaybeden Doğukan Yener’in gitar çalmayı ve şarkı söylemeyi sevdiği öğrenildi. Söylediği şarkıların videolarını sosyal medya hesaplarında paylaşan Doğukan Yener’in ardından güzel görüntüleri kaldı.

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