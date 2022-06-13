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İDO maliyetleri gerekçe gösterdi! Artık sefer yapmayacak İBB'ye devretti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İDO maliyetleri gerekçe gösterdi! Artık sefer yapmayacak İBB'ye devretti

BURSA'nın Mudanya ve Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İstanbul Deniz Otobüsü maliyetleri gerekçe göstererek arabalı vapur seferlerini iptal etti. İBB, İstanbul içinde çalışamayacak kadar büyük olan feribotların 10 yılı geçmeyecek süreyle kiralayabilmek ya da satabilmek için İBB Meclisi’nden yetki istedi.

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Yakıt, bakım-onarım ve işçilik maliyetlerini gerekçe gösteren İDO, 20 yıldır Mudanya ve Bandırma’ya araç taşıyan feribotlarını hattan çıkartarak İBB’ye iade etti.

Osmangazi Köprüsü’nün açılmasıyla Bursa ve Yalova’ya karayolunun kısalması, yakıt, bakım-onarım ve işçilik maliyetlerini gerekçe gösteren İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO), 20 yıldır Mudanya ve Bandırma’ya araç taşıyan Orhan Gazi -1 ve Osman Gazi -1 feribotlarını hattan çıkartarak İBB’ye iade etti.

İBB yetki istedi
Yenikapı’ya bağlanan iki feribotun sigorta, bakım gibi masrafları İBB’ye kalmış oldu. İBB, İstanbul içinde çalışamayacak kadar büyük olan feribotların 10 yılı geçmeyecek süreyle kiralayabilmek ya da satabilmek için İBB Meclisi’nden yetki istedi. Teklifi inceleyen Hukuk - Plan ve Bütçe ortak komisyonu, satışı talep edilen gemilerin Ticaret Kanunu’na göre taşınmaz mal sayılamayacağını değerlendirip, satış için meclisin yetkisine gerek olmadığı gerekçesiyle dosyayı iade etti. Yani İBB, Meclis onayına gerek olmadan gemileri satabilecek.

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