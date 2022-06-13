Ankara'da selin faturası artıyor, 3 kişi öldü 1 kişi kayıp! Meteoroloji uyardı: Daha beteri geliyor

Akyurt’ta 2 kişi daha hayatını kaybetti

Yağışların devam ettiği Pazar günü ise Akyurt ilçesi sele teslim oldu. Sağanak sonrası oluşan sel suları Akyurt’ta iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İlk olarak yaşanan selde mahsur kalan Muhammed Şahin (21), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.