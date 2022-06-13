Ankara'da selin faturası artıyor, 3 kişi öldü 1 kişi kayıp! Meteoroloji uyardı: Daha beteri geliyor
ANKARA'da bir haftadır yaşanan sağanak sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Okullar tedbir amacıyla bugün tatil edildi.
Başkentte bir haftadır yaşanan sağanak sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Meteoroloji Ankara için bugün sarı alarm verirken, yeni sel ve su baskınları için kurumlar alarma geçirildi. Sel ve su baskını tehdidi nedeniyle Ankara'da okullar bir gün tatil edildi.
Meteorolojiden 42 şehir için sarı ve turuncu alarm!
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı Hatay için turuncu kod verildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Geçtiğimiz hafta etkili olmaya başlayan sağanak ilk olarak Cumartesi günü Ankara’nın Altındağ, Mamak ve Çankaya ilçelerinde yıkıma neden oldu. Altındağ ilçesine bağlı Tatlar Mahallesinde yaşanan sel nedeniyle 27 yaşındaki İlkay Yiğit hayatını kaybetti. Aynı bölgede sel sularına kapıldığı tahmin edilen Mehmet G.’yi arama çalışmaları devam ediyor.
Akyurt’ta 2 kişi daha hayatını kaybetti
Yağışların devam ettiği Pazar günü ise Akyurt ilçesi sele teslim oldu. Sağanak sonrası oluşan sel suları Akyurt’ta iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İlk olarak yaşanan selde mahsur kalan Muhammed Şahin (21), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.