BIST 2.501
DOLAR 17,27
EURO 18,03
ALTIN 1.010,64
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği düşürüldü Yargıtay siyasi yasağı başlattı! Karara ilk tepki

Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği düşürüldü Yargıtay siyasi yasağı başlattı! Karara ilk tepki

Yargıtay kararıyla Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği düşürüldü. Son dakika haberine göre CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak kararı uygulamaya konuldu. Kaftancıoğlu buna göre siyasi faaliyetlerine devam ederse hapse girmesi kesinleşebilir.

Abone ol

Yargıtay CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki siyasi yasak kararını uygulamaya koydu, Kaftancıoğlu artık CHP parti üyesi değil.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cezaevine gönderilmiş, birkaç saat sonra tahliye edilmişti.

Kaftancıoğlu artık siyasi yasaklı
Yargıtay, yerel mahkemenin Türk Ceza Yasası'nın 53. maddesine göre "parti yöneticisi olmasına kısıtlama" getirilmesini öngören cezayı da onadığı için Kaftancıoğlu'nun il başkanlığına devam edip etmeyeceği ve ileride milletvekili olup olamayacağı tartışılıyordu. Yargıtay'ın bugünkü kararıyla siyasi yasak uygulamaya konuldu.

Kaftancıoğlu'ndan ilk tepki

Canan Kaftancıoğlu karara ilişkin sosyal medya hesabından şunları söyledi:
"CHP hukuk bürolarında değil Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği inanç işidir, yürek işidir, emek işidir. O inanç, o yürek, o emek bizde oldukça gerisi teferruattır… Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak!"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 31 Mayıs'ta cezaevine gönderildi. Kaftancıoğlu’nun burada yapılan resmi işlemlerinin ardından denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden cezaevinden çıkarıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kararı tanımıyoruz' demişti
Kaftancıoğlu’nun üyeliğinin düşürülmesi ile İstanbul İl Başkanlığı da infaz süreci tamamlanana kadar resmen bitmiş olacak. Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Siyasi yasak kararını tanımıyoruz mahkemeyi tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl başkanımızdır. Nokta" demişti.

İlgili Haberler
Canan Kaftancıoğlu Erdoğan'a 'hakaret' suçundan yargılandığı davada beraat etti CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tahliye edildi Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı el işareti! Meğer Türkan Saylan'a özenmiş
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Sözleşmesi Danıştay'da görüşülüyor Meral Akşener bekleniyordu katılmadı
İstanbul Sözleşmesi Danıştay'da görüşülüyor Meral Akşener bekleniyordu katılmadı
Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıkladı: Tavuk eti üretimi yüzde 4,7 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıkladı: Tavuk eti üretimi yüzde 4,7 arttı
Bahçeli'den polise yumruk atan HDP'li vekile çok sert sözler: Soysuz, şerefsiz, çürümüş...
Bahçeli'den polise yumruk atan HDP'li vekile çok sert sözler: Soysuz, şerefsiz, çürümüş...
Savunma ve havacılık sanayisinin ihracat şampiyonu uzun yıllar sonra değişti
Savunma ve havacılık sanayisinin ihracat şampiyonu uzun yıllar sonra değişti
Kaç gün yıllık iznim var nasıl hesaplanır 2022 yıllık izin hesaplama formülü
Kaç gün yıllık iznim var nasıl hesaplanır 2022 yıllık izin hesaplama formülü
TOKİ, 27 ilde 349 arsa satacak yüzde 25 peşin ve 36 ay vade seçenekleri KDV'den muaf
TOKİ, 27 ilde 349 arsa satacak yüzde 25 peşin ve 36 ay vade seçenekleri KDV'den muaf
CHP'den Tanju Özcan adımı! Kadın üyeye o sözleri tepki çekmişti Asıl mevzu Kılıçdaroğlu mu?
CHP'den Tanju Özcan adımı! Kadın üyeye o sözleri tepki çekmişti Asıl mevzu Kılıçdaroğlu mu?
Cemil Çiçek'ten 'çok tehlikeli' deyip uyardı: Toplumun dikiş noktalarına jilet atıyoruz!
Cemil Çiçek'ten 'çok tehlikeli' deyip uyardı: Toplumun dikiş noktalarına jilet atıyoruz!
CHP, SADAT hakkında suç duyurusu bulundu!
CHP, SADAT hakkında suç duyurusu bulundu!
Yıllık izin hakkı kaç gün kimler kaç gün yıllık izin yapabilir? Yıllara göre yıllık izin hesaplama
Yıllık izin hakkı kaç gün kimler kaç gün yıllık izin yapabilir? Yıllara göre yıllık izin hesaplama