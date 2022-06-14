Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği düşürüldü Yargıtay siyasi yasağı başlattı! Karara ilk tepki

Yargıtay kararıyla Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği düşürüldü. Son dakika haberine göre CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak kararı uygulamaya konuldu. Kaftancıoğlu buna göre siyasi faaliyetlerine devam ederse hapse girmesi kesinleşebilir.

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Yargıtay CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki siyasi yasak kararını uygulamaya koydu, Kaftancıoğlu artık CHP parti üyesi değil.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cezaevine gönderilmiş, birkaç saat sonra tahliye edilmişti.

Kaftancıoğlu artık siyasi yasaklı

Yargıtay, yerel mahkemenin Türk Ceza Yasası'nın 53. maddesine göre "parti yöneticisi olmasına kısıtlama" getirilmesini öngören cezayı da onadığı için Kaftancıoğlu'nun il başkanlığına devam edip etmeyeceği ve ileride milletvekili olup olamayacağı tartışılıyordu. Yargıtay'ın bugünkü kararıyla siyasi yasak uygulamaya konuldu.

Kaftancıoğlu'ndan ilk tepki Canan Kaftancıoğlu karara ilişkin sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"CHP hukuk bürolarında değil Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği inanç işidir, yürek işidir, emek işidir. O inanç, o yürek, o emek bizde oldukça gerisi teferruattır… Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak!"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 31 Mayıs'ta cezaevine gönderildi. Kaftancıoğlu’nun burada yapılan resmi işlemlerinin ardından denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden cezaevinden çıkarıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kararı tanımıyoruz' demişti

Kaftancıoğlu’nun üyeliğinin düşürülmesi ile İstanbul İl Başkanlığı da infaz süreci tamamlanana kadar resmen bitmiş olacak. Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Siyasi yasak kararını tanımıyoruz mahkemeyi tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl başkanımızdır. Nokta" demişti.