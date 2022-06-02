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Canan Kaftancıoğlu Erdoğan'a 'hakaret' suçundan yargılandığı davada beraat etti

Canan Kaftancıoğlu Erdoğan'a 'hakaret' suçundan yargılandığı davada beraat etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından yargılandığı davada beraat etti.

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İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Kaftancıoğlu ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Kaftancıoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında hakaret içerici ifadenin bulunmadığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

"SaBIKa holding" broşürü üzerinden Erdoğan hedef alındı
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı da sanığın 15 Ekim 2021'de "SaBıKa Holding" yazılı broşür ile broşürün dağıtıldığı anlara dair görselleri paylaşarak, üst tarafına "Kara para, siyaset ve yargı hikayesinin anlatıldığı SaBıKa Holding broşürlerimizi vatandaşlarımızla buluşturacak ve bir daha yaşanmasın diye hep birlikte çalışacağız. Gençler akıttığınız tere sağlık..." yazdığı ifade edildi.

Broşürde yer alan karikatürdeki görseller incelendiğinde, paylaşımın eleştiri sınırlarını aştığı ve rencide edici boyutta olduğu kaydedilen mütalaada, sanığın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, atılı suçların yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanık Kaftancıoğlu'nun beraatine hükmetti.

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