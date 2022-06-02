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Tarım ve Orman Bakanlığı personel dağılım tablosu kaç kişi alınacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel dağılım tablosu kaç kişi alınacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1800 sözleşmeli personel alacağını duyurmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı başvurusu için tercihler, 2-9 Haziran arasında yapılacak. Peki 1800 personel alımı dağılım branşı nasıl, hangi bölüme kaç kişi alınacak? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve başvuru şartları...

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirmek için 1800 sözleşmeli personel alacağını duyurmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için tercihler 2 Haziran'da başladı ve 9 Haziran'a kadar devam edecek. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı branş dağılımı nasıl olacak, 1800 sözleşmeli personel dağılımı nasıl olacak? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve başvuru şartları...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sözleşmeli personel alımının detayları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Açıklamada, "Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Tercihler, 2-9 Haziran tarihlerinde ÖSYM'nin sitesinden yapılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı

Buna göre, alınacak personel dağılımı şu şekilde:

"523 ziraat mühendisi, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi, 51 su ürünleri mühendisi, 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 7 harita mühendisi, 24 avukat, 23 laborant, 23 kimyager, 23 biyolog, 10 veteriner sağlık teknikeri, 10 ziraat teknikeri, 3 veteriner sağlık teknisyen, 3 ziraat teknisyen, 182 büro personeli, 190 orman muhafız memuru ve 100 koruma ve güvenlik görevlisi."

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