Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said 57 yargıçı görevden aldı

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in yayınladığı kararnameyle 57 yargıç görevden alındı. Ülkede 57 yargıcın görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete'de yayınlandı.

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, dün, ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı yargıçlar hakkında yakında bir kararname duyuracağını bildirmişti.

Ülkedeki siyasi kriz ve Yüksek Yargı Konseyinin feshi

Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Cumhurbaşkanı Said, 7 Şubat'ta, Başbakan Necla Buden ile gerçekleştirdiği görüşmede, Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurmuştu.

"Bu kararı almak zorunluluk haline gelmişti"

Said, "Yüksek Yargı Konseyi feshedildi ama ben yargıya asla dokunmayacağım. Çözüm için bu kararı almak zorunluluk haline gelmişti." ifadelerini kullanmıştı.

Feshedilen Yüksek Yargı Konseyi ise ülkedeki tek yasal yargı otoritesi olduğunu, bunun dışında oluşturulacak yargı organlarının yasal bir dayanağının bulunmayacağını açıklamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından 12 Şubat’ta yapılan açıklamada, Yüksek Yargı Konseyinin feshi ve yeni bir konseyin oluşturulmasını içeren kararnamenin Cumhurbaşkanı Said tarafından imzalandığı duyurulmuştu.

KAYNAK: AA