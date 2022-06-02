Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan 'Erdoğan' fotoğrafıyla Türkiye'ye mesaj!

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan resmiyle mesaj geldi. Sauli Niinistö, Türkiye'nin terör konusundaki endişesinin ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Teröre karşı olduklarını ve bu kapsamdaki suçları genişleteceklerini kaydederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğrafını paylaştı.

Abone ol

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö Twitter hesabından Erdoğan fotoğrafıyla bir paylaşım yaparak Türkiye'ye mesaj verdi. Niinistö yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok sayıda kişinin terör saldırılarında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, terör konusundaki hassasiyetin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Ankara'da 2015'teki terör saldırısının ardından eşi ile resmi ziyarette bulunduğunu ve olayları yakından takip ettiğini anımsatan Niinistö, saldırıyı kınamak ve hayatını kaybedenlere saygı göstermek istediğini dile getirdi.

"Finlandiya teröre karşı, bu hususta üyeliğimizin şartları sağlanmaktadır"

Niinistö, ülkesinin terörün her halini ve tezahürünü kınadığını ve terör ile mücadele için aktif bir şekilde çalıştığını kaydetti.

Niinistö, "Finlandiya'nın terörle mücadeledeki yaklaşımı ve eylemleri, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör konusu da dahil olmak üzere, NATO ülkelerinin genel çizgisiyle tamamen uyumlu. Bu hususta da üyeliğimizin şartları sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"İsveç adına konuşamam"

İki ülkenin arasındaki diyaloğun devam etmesi gerektiğini ifade eden Niinistö, bu yıl ceza hukukunda değişikliğin yürürlüğe girdiğini, bununla birlikte terör suçlarının cezalandırılabilir kapsamının genişletildiğini ve daha katı hale getirildiğini aktardı.

Niinistö, Finlandiya'nın uluslararası insan hakları ilkeleri ile terörle mücadelenin hiçbir şekilde çelişmediğini de vurgulamak istediğini belirterek, "İsveç yerine konuşamam, ancak benim anlayışıma göre yaklaşımımız oldukça benziyor" değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK: AA