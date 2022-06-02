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Messili Arjantin İtalya'yı farklı mağlup ederek kupayı aldı

Messili Arjantin İtalya'yı farklı mağlup ederek kupayı aldı

Finalissima 2022 maçında Arjantin Milli Futbol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti. Lionel Messi önderliğindeki Arjantin, 39 yıl sonra yeni ismiyle düzenlenen finalde ikinci kez şampiyon olmayı başardı.

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2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İtalya ile 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki ilişkilerin gelişmesi amacıyla 29 yıl sonra yeniden oynanan maçı, 3-0 Arjantin kazandı.

Arjantin'in gollerini, 28. dakikada Lautaro Martinez, 45+1'inci dakikada Di Maria ve 90+4'üncü dakikada Dybala kaydetti.

Arjantin böylece Avrupa ile Güney Amerika şampiyonları arasında oynanan 3. karşılaşmada 2. defa kupanın sahibi oldu.

Avrupa ile Güney Amerika'nın şampiyonları daha önce 2 kez karşılaşmıştı. 1985'te Fransa, Uruguay'ı, 1993'te ise Arjantin, Danimarka'yı yenmişti.

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