Kırmızı ette Et ve Süt Kurumu desteğin süresini uzattı

Et ve Süt Kurumu tarafından kesimi ve satımı yapılan/yaptırılan her bir baş sığır için 2 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılan 2 bin 500 TL'lik destek 31 Aralık 2022 tarihine uzatıldı.

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Ramazan ayı için et piyasasını düzenleme adına besiciye verilen destek 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

Et piyasasının düzenlemesine ilişkin kararda yapılan düzenleme ile 'Ramazan ayı' ibaresi kaldırıldı. Kararda '2/4/2022-1/5/2022' ibaresi de '2/4/2022-31/12/2022' olarak değiştirildi.

Ramazan ayında, kırmızı et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kesimi ve satışı yapılan/yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 liralık destek belirlenmişti.

Ödemeler, ESK tarafından hazırlanacak icmal karşılığında gerçekleştirilirken sığırların kesimi ve satışı, ESK tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde yaptırılmıştı.