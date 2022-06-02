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Kanalda yüzünü yıkamak istedi sonrası feci! Arkadaşları fark etti ama...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kanalda yüzünü yıkamak istedi sonrası feci! Arkadaşları fark etti ama...

 ADANA’da sulama kanalında yüzünü yıkamak isteyen kişi dengesini yitirerek suya düştü. Durumu fark eden arkadaşları ekiplere haber verdi. Arama çalışmaları sürüyor.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 62 yaşındaki Tekin Kıray, arkadaşıyla birlikte sulama kanalının yanında bir süre alkol aldı. Sonra Kıray, yüzünü yıkamak için sulama kanalındaki çelik hatlarının üzerinden eğildi. Kıray, yüzünü yıkamaya çalıştığı esnada dengesini kaybederek suya düştü.

Durumu fark eden arkadaşı hemen polise olayı bildirdi. Bu sırada Tekin Kıray akıntıya kapılarak suda kayboldu. Bölgeye gelen polis çevrede incelemeler yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından savcı talimatıyla sulama kanalının suyu kesildi. Suda kaybolan Kıray’ın arama çalışmaları devam ediyor.

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