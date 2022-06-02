Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı! Enis Berberoğlu, Selahattin Demirtaş, Canan Kaftancıoğlu...
Adalet Bakan Yardımcılığına, Akın Gürlek getirildi. Akın Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak Enis Berberoğlu, Selahattin Demirtaş, Canan Kaftancıoğlu, ÇHD’li avukatlar ve Sözcü gazetesi yazarları davaları dahil bir çok davaya bakmıştı.Abone ol
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak birçok kritik davanın hakimliğini yapan Akın Gürlek, Adalet Bakanı Yardımcısı olarak atandı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı.
Enis Berberoğlu'nu Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen tahliye etmeyen mahkemenin başkanı Akın Gürlek, 15 Temmuz'la ilgili bir çok kritik davanın yanında Selahattin Demirtaş, Canan Kaftancıoğlu, ÇHD’li avukatlar ve Sözcü gazetesi yazarları davalarına da bakmıştı.
Adalet bakan Yardımcısı Danıştay üyesi oldu
DANIŞTAY üyeliğine seçim yapıldı. Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu da HSK tarafından Danıştay yeliğine seçildi.