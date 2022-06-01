BIST 2.576
DOLAR 16,45
EURO 17,65
ALTIN 967,73
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çanakkale'de kadın bankacıdan akılalmaz vurgun! 2 yılda 5 milyon lira

Çanakkale'de kadın bankacıdan akılalmaz vurgun! 2 yılda 5 milyon lira

Çanakkale'de aralarında TOBB Çanakkale İl Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin de bulunduğu 20'ye yakın iş kadını ve iş adamının hesapları üzerinden milyonlarca lira kredi çektiği ileri sürülen banka çalışanı, olayın ortaya çıkmasının ardından meslekten ihraç edildi. Vurgunun boyutunun 5 milyon lirayı bulduğu iddia edildi.

Abone ol

Bankacı kadın öyle bir vurgun yaptı ki: Duyanların ağzı açık kaldı! İnanılmaz olay Çanakkale'de yaşandı. İş dünyasını ayağa kaldıran olay, geçtiğimiz yıl bir iş kadınının hesap hareketlerinde yaşanan yoğunluğun banka müfettişleri tarafından fark edilmesiyle ortaya çıktı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre bir katılım bankasının Çanakkale şubesinde ticari hesaplar biriminde görev yapan evli ve iki çocuk annesi banka çalışanı İ.U. portföyündeki iş kadınlarına ticari işlemleri sırasında bankalarında kişisel hesap açmalarını da teklif etti.

Kişisel hesap açtırdı
İ.U.'nun "prosedürleri kendisinin halledeceğini" söylemesi üzerine bir çok iş kadını bu teklifi kabul etti. İşlemleri kısa sürede tamamlayan İ.U. iddiaya göre aktif olarak kullanılmayan bu hesaplar üzerinden iş adamları ve iş kadınlarının imzalarını taklit ederek kredi başvurusu yaptı. Kredilerin onaylanmasıyla bankacı İ.U. 50 bin ile 100 bin lira arasında değişen kredi tutarlarını hesabına aktarıp kullanmaya başladı.

Kredi borcu ödemelerini pos cihazını yönlendirerek çözdü!
Aralarında otel sahibinden müteahhite, mobilya imalatçısından fabrikatöre 20'den fazla iş kadını ve iş adamının üzerinden krediler kullanan İ. U. ödemeler içinde akılalmaz bir yönteme başvurdu. Şehirde pastane zincirleri bulunan banka müşterisi A.T'nin pos cihazı ile doğrudan hesabına aktarılan paraları kontrol etmediğini fark eden İ.U pos cihazının bağlı bulunduğu hesabı, kredi kartlarının ödemesine yönlendirdi. İ.U. bu yöntemle 2 yıl boyunca kendisine aktardığı 2,5 milyona yakın paranın ödemesini de pastane sahibine ait paralarla sağlamış oldu.

Müfettişler farketti
2 yıl boyunca çeşitli hesaplardan 5 milyon liraya yakın parayı kendi hesaplarına aktardığı ileri sürülen İ.U'nun bu yöntemi bankaya gelen müfettişlerin denetimleriyle son buldu.

Yapılan denetimlerde bazı iş kadınlarının katılım bankasıyla hiç çalışmamasına rağmen, imza sirküleri ve ticaret sicil gazeteleri temin edilerek kendi bilgileri dışında hesap açıldığı belirlendi.

Bilgileri dışında hesap açılan ve kredi kullandırılan 20'ye yakın iş adamı ve iş kadını bankaya çağrılarak mağduriyetlerinin en kısa zamanda giderileceği belirtilirken, soruşturma sonunda İ.U. bankadan ihraç edildi.

Şikayetçi oldular
Bazı iş kadınları olayın ortaya çıkmasının ardından İ.U.'dan şikayetçi olurken pastaneci A.T, bankacı İ. U.'nun borcunu ödemesi nedeniyle şikayetinden vazgeçti. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk Gürcistan'da tutuklandı! 19 çocuğu olan Galip Öztürk'ün ünlü eşi kimdir?
Foto Galeri Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk Gürcistan'da tutuklandı! 19 çocuğu olan Galip Öztürk'ün ünlü eşi kimdir? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon çıkışı! Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon çıkışı! Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz
İtalyan devi Milan, 1.2 milyar Euro’ya satıldı
İtalyan devi Milan, 1.2 milyar Euro’ya satıldı
Bakan Mustafa Varank muhalefeti Kocaeli'ye davet etti
Bakan Mustafa Varank muhalefeti Kocaeli'ye davet etti
Ekrem İmamoğlu davasında karar çıkmadı! İmamoğlu, siyasi yasaklı hale mi geliyor
Ekrem İmamoğlu davasında karar çıkmadı! İmamoğlu, siyasi yasaklı hale mi geliyor
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor belli oldu, polis hemşire...
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor belli oldu, polis hemşire...
YKS sınav tarihleri 2022 TYT oturum saati kaç, sınav kaç dakika sürecek?
YKS sınav tarihleri 2022 TYT oturum saati kaç, sınav kaç dakika sürecek?
YKS sınav giriş belgesi alma ekranı 2022 açıldı mı TC ile sınav yeri sorgulama
YKS sınav giriş belgesi alma ekranı 2022 açıldı mı TC ile sınav yeri sorgulama
Taliban haşhaş tarlalarıyla ilgili kararını açıkladı
Taliban haşhaş tarlalarıyla ilgili kararını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli belli oldu
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli belli oldu
Veterinere cinsel saldırı iddiası! İşte o öğretim görevlisi için istenen ceza
Veterinere cinsel saldırı iddiası! İşte o öğretim görevlisi için istenen ceza