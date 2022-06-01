BIST 2.569
DOLAR 16,39
EURO 17,51
ALTIN 973,71
HABER /  SAĞLIK

Koronavirüs tablosu artık günlük paylaşılmayacak! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Koronavirüs tablosu artık günlük paylaşılmayacak! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak yayınlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunun bugünden itibaren haftalık olarak yayınlanacağını açıkladı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Kovid-19 tablosu 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yine covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak" bilgisini paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı'ndan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı'ndan önemli açıklamalar
CHP'li Edirne Belediyesinde mide bulandıran iddia: Yardıma gidip tecavüz etti
CHP'li Edirne Belediyesinde mide bulandıran iddia: Yardıma gidip tecavüz etti
24 yılın zirvesinde! İstanbul'da enflasyon yüzde 90'a dayandı
24 yılın zirvesinde! İstanbul'da enflasyon yüzde 90'a dayandı
NATO'dan Türkiye açıklaması: Üç ülkeyle Brüksel'de görüşecek
NATO'dan Türkiye açıklaması: Üç ülkeyle Brüksel'de görüşecek
Karadeniz'de güvenli koridor! Savaş sonrası kilitlenen ticareti Türkiye açacak
Karadeniz'de güvenli koridor! Savaş sonrası kilitlenen ticareti Türkiye açacak
TDP lideri Mustafa Sarıgül'den 6'lı masa göndermesi: Ofsayta düştüler
TDP lideri Mustafa Sarıgül'den 6'lı masa göndermesi: Ofsayta düştüler
BDDK'ya geçen yıl 200 bine yakın şikayet geldi! Listenin başında bireysel krediler var
BDDK'ya geçen yıl 200 bine yakın şikayet geldi! Listenin başında bireysel krediler var
Çin'den NATO analizi: Türkiye itilip kakılacak bir ülke olmadığını gösterdi
Çin'den NATO analizi: Türkiye itilip kakılacak bir ülke olmadığını gösterdi
ABD'den dikkat çeken Ukrayna vurgusu: Türkiye'yi kesinlikle destekliyoruz
ABD'den dikkat çeken Ukrayna vurgusu: Türkiye'yi kesinlikle destekliyoruz
Büyükçekmece'de otomobil öğrencilerin arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
Büyükçekmece'de otomobil öğrencilerin arasına daldı! Ölü ve yaralılar var