Koronavirüs tablosu artık günlük paylaşılmayacak! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak yayınlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunun bugünden itibaren haftalık olarak yayınlanacağını açıkladı.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Kovid-19 tablosu 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yine covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak" bilgisini paylaştı.
Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine https://t.co/RVlhe7786O adresi üzerinden yayınlanacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2022