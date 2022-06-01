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HDP'den Mansur Yavaş'a gözdağı: Yenilir yutulur tarafı yok

HDP'den Mansur Yavaş'a gözdağı: Yenilir yutulur tarafı yok

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'tan Van'da ziyaret ettiği bir esnafın, "Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz" sözlerine 'inşallah' yanıtı veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın gelen tepkiler sonrası belediyenin resmi hesabından açıklama yaparak iddiaları reddetmesine 'gözdağı gibi' bir tepki geldi.

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VAN'da Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı kapsamında ziyaret ettiği bir esnafın, "Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz" sözlerine 'inşallah' yanıtı veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, gelen tepkiler sonrası belediyenin resmi hesabından açıklama yaparak iddiaları reddetmişti.

Yavaş'ın açıklamasına Halkların Demokratik Partisinden (HDP) tepkiler peş peşe geldi. Artı TV canlı yayınına katılan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da sözleriyle Yavaş'a adeta gözdağı verdi.

"Yenilir yutulur tarafı yok"
Seçimlerde ortak aday fikrine sıcak baktıklarını söyleyen Beştaş, "Mansur Yavaş'ın yaptığının yenilir yutulur tarafı yok yani. 'İnşallah' kavramını resmi açıklamayla tekzip etmesini ben anlayamıyorum, izah edemiyorum. Yani bu değerlendirmeler HDP'nin kitlesinde de çok büyük bir tepkiye sebep oluyor, bunu da onları temsil eden biri olarak söylemekten bir sakınca duymuyorum" ifadelerini kullandı.

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