Çin'den NATO analizi: Türkiye itilip kakılacak bir ülke olmadığını gösterdi

ÇİN basınından Global Times, Türkiye'nin taleplerinin karşılanmadığı bir yerde Batı'dan gelen isteklerin haksızlık olduğunu yazdı. Türkiye'nin küresel güvenlikte sahip olduğu eşsiz role dikkat çekildi.

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NATO'ya katılma konusunda resmi başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'nın girişimi terör unsurlarına ev sahipliği yaptıkları gerekçesiyle Türkiye engeline takılmıştı. Türkiye'nin net tavrı uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor.

Çin basınından Global Times, "Finlandiya ve İsveç'in girişimini engellemek Türkiye'nin büyük güç olarak eşsiz rolünü gösteriyor" başlıklı haberinde konuyu mercek altına aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü Rus ve Ukraynalı liderlerle planlanan telefon görüşmelerinden önce İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım hedefine yönelik itirazını yeniden vurguladığı hatırlatıldı.

"Batı'nın taleplerini karşılamasının istenmesi haksızlık"

Söz konusu iki ülkenin 18 Mayıs'ta NATO'ya katılmak için resmen başvurduğu ancak Türkiye dahil diğer tüm askeri ittifaka üye ülkeler tarafından onaylanmaları gerektiğine dikkat çekildi. İsmi açıklanmayan bir uluslararası ilişkiler uzmanı, "Batı, Türkiye'nin taleplerini karşılayamazken, Türkiye'den Batı'nın taleplerini karşılamasının istenmesi haksızlık" dedi.

"Küresel güvenlikteki eşsizliğini gösteriyor"

Haberde aynı uzmanın, "Türkiye, itilip kakılacak bir ülke değil. Rusya ve Ukrayna ile müzakerelere ev sahipliği yapmak Türkiye'nin Avrupa ve hatta küresel güvenlikteki eşsizliğini gösteriyor" şeklindeki ifadeleri paylaşıldı. Türkiye'nin kaldıraçsız olmadığı belirtilerek 'kritik coğrafi etkisi göz önüne alındığında ABD ve Batı'yı İsrail-Filistin meselesi ve İran ile nükleer anlaşma konularından uzak tutabileceği' kaydedildi.